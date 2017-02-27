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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6313631463156316>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:41

  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Фиксируем прогноз
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:42

  Мизантрóп написав:А простой смертный как может купить эти евробонды?

Нужно себя заставить[/quote]
Конкретнее, без форумного пафоса)[/quote]
Сколько у Вас гривны?[/quote]

Мало.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Жаль,заработайте больше
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:45

  Мизантрóп написав:Жаль,заработайте больше


Пока заработаешь, то ставки изменяться) А вообще то ставки евробондов в валюте или покупают за гривну?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2769/2775
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  remark написав:А простой смертный как может купить эти евробонды?
причём тут смертный, когда и кто в мире ориентировался на мнение бомжей? евробонды реальный индикатор стоимости займа для Украины, если здесь смертных системно наё..(обманывают) это не означает что ставки по валютным депозитам 0-3% рыночные. такие ставки можно держать долго (условно-бесконечно) при условии стабильного курса, чтобы уменьшить мотивацию баксодержателей, которых развелось немеряно. Бонусом будут проседания курса до 24 чтоб баксодержатель психанул и по максимуму вышел в гривну, вот тогда девал обретёт свой истинный смысл - миграция капитала от бедных к богатым. Либо снова надо половину банков под нож пустить. Понимаете? Нет причины для девала, пока что, но над этим упорно работают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 вер, 2020 11:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:55

  vitaliian написав:
  remark написав:А простой смертный как может купить эти евробонды?
причём тут смертный, когда и кто в мире ориентировался на мнение бомжей? евробонды реальный индикатор стоимости займа для Украины, если здесь смертных системно наё..(обманывают) это не означает что ставки по валютным депозитам 0-3% рыночные. такие ставки можно держать долго (условно-бесконечно) при условии стабильного курса, чтобы уменьшить количество баксодержателей, которых развелось немеряно. Бонусом будут проседания курса до 24 чтоб баксодержатель по максимуму вышел в гривну, тогда девал обретёт свой истинный смысл - миграция капитала от бедных к богатым.


Спасибо за развернутый ответ.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:57

  vitaliian написав:
  Investor_33 написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Похоже на стук копыт)))

Стук копыт в головах. Баксодержателей снова накажут курсом 24-25. так как сильно много их развелось для того чтобы дарить им курс 35, тем более мультипликаторы не работают, лишней гривны ни у кого нет, а валюту (кому надо) можно пылесосить под 3% годовых, то есть даром. Перед шухером ставки по валюте вырастут до 7-10%, потому что все захотят на девале заработать и на валюту появится спрос. Впрочем не исключаю временные загоны до 28 чтобы налить дорогого доллара слабонервным.



не знаю как насчет 24-25, но 26 организовать - это вообще не проблема.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:58

  Investor_33 написав:
  greenozon написав:Сьогодні перегляд облікової ставки НБУ

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule

ваші ідеї, господа!

мій прогноз - без змін

Теж думаю що без змін, але ле заява Шмигаля про дефляцію насторожує .... можеть й понизити!

-0,5
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:03

  Faceless написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Фиксируем прогноз

если не сбудеться снимайте зебре медальку :) декабрь и январь так и быть разрешим погрешность +-1грн :mrgreen:
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