Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 03.09.2020.....................27,7048 Доллар прибавил 6 копеек. Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Неспешно выпив кофе, выросли на 2 копейки, после чего некоторое время торговали в балансе. Около 11, с началом активной фазы торгов, развернулись и плавно вернулись на уровень открытия. После небольшой паузы опустились на копейку. Всю первую половину торгов спред держится на уровне 2.5 копейки. Справочный курс встретили котировками 27.6700 - 27.6950, что на копейку ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема сутояных сертификатов. Остальные показатели нулевые или околонулевые.
Во вторник объем валютного рынка уменьшился с 380.8 до 338.3 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских спроса и предложения поменялись местами. Теперь больше был спрос.