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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6313631463156316

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:18

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
03.09.2020.....................27,7048
Доллар прибавил 6 копеек.
Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Неспешно выпив кофе, выросли на 2 копейки, после чего некоторое время торговали в балансе. Около 11, с началом активной фазы торгов, развернулись и плавно вернулись на уровень открытия. После небольшой паузы опустились на копейку. Всю первую половину торгов спред держится на уровне 2.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 27.6700 - 27.6950, что на копейку ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного уменьшились за счет роста объема сутояных сертификатов. Остальные показатели нулевые или околонулевые.

Во вторник объем валютного рынка уменьшился с 380.8 до 338.3 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских спроса и предложения поменялись местами. Теперь больше был спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:18

Под заход валюты на выборы должен быть хороший ,но недолгий подскок до 28.50 или выше. Нужно просто подождать момента.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:18

  Faceless написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Фиксируем прогноз


цей казкар уже на крипті напрогнозував :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:26

Необходимость финансирования, в том числе, выплат военных пенсий, которые происходят около 5 числа каждого месяца, привела к продажам валюты на МБ, и курс уже 27.65/27.66.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:26

  andrein написав:Под заход валюты на выборы должен быть хороший ,но недолгий подскок до 28.50 или выше. Нужно просто подождать момента.

тю, так недавно местные аналитики писали что от предвыборного потока валюты, полетим на 23 :mrgreen: а там недалече посевная и будет па 20 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:45

  greenozon написав:Сьогодні перегляд облікової ставки НБУ

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule

ваші ідеї, господа!

мій прогноз - без змін

Підтримую, навряд чи знизять.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:49

  Investor_K написав:Евро вниз. Уже 1.18. Что происходит?

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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:51

Укрсиббанк вводит отрицательную процентную ставку на остаток валюты (выше порога) на текущих и сберегательных валютных счетах

https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411570/
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цинізм вражає!

Руководству НБУ подняли зарплаты: оклад у Шевченко на 60 000 больше, чем получал Смолий
https://finance.liga.net/personal/novos ... hal-smoliy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:16

  Patrick написав:
  greenozon написав:Сьогодні перегляд облікової ставки НБУ

https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule

ваші ідеї, господа!

мій прогноз - без змін

Підтримую, навряд чи знизять.

не понял , какие прогнозы? КЕШ сказал до конца года менять больше не будут :roll:
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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