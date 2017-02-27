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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6315631663176318

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 271
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
73
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 271
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:52

Чтобы банкам было выгодней давать деньги на кредиты бизнесу, а не в сертификаты, облигации и прочие овернайты, нужно ставку понижать. Да?
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:56

Важно знать. :!:
Долларов хватит всем.

«Рост рынка акций на фоне низкой доходности трежерис говорит о вере инвесторов в то, что в случае необходимости ФРС без раздумий пойдет на дополнительное агрессивное стимулирование», - пишут стратеги BMO Capital Markets. - «Таким образом, абсолютная зависимость волатильности рынка акций от финансовых условий создала «пут» Пауэлла, который предполагает весьма низкую вероятность снижения рискованных активов в самое ближайшее время».
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:59

  xsh написав:
  Investor_K написав:Евро вниз. Уже 1.18. Что происходит?

Зображення

то дейли, а это монсли:
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xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:03

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 6%
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:03

  Libo написав:Важно знать. :!:
Долларов хватит всем.

«Рост рынка акций на фоне низкой доходности трежерис говорит о вере инвесторов в то, что в случае необходимости ФРС без раздумий пойдет на дополнительное агрессивное стимулирование», - пишут стратеги BMO Capital Markets. - «Таким образом, абсолютная зависимость волатильности рынка акций от финансовых условий создала «пут» Пауэлла, который предполагает весьма низкую вероятность снижения рискованных активов в самое ближайшее время».

Ну, сам же говорил что Трамп обещал 40к по Доу ... нада, еще допечатаем .. и ставку ниже нуля засветим)
Investor_33
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05

xsh
Не хочу Вас расстраивать но тренды могут ломаться)))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:15

Investor_33
Вопрос только, в какую сторону :)
На дневном графике восходящий, а на месячном наобороот.
Думаю до выборов в штатах будем смотреть вверх.
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:43

  xsh написав:Чтобы банкам было выгодней давать деньги на кредиты бизнесу, а не в сертификаты, облигации и прочие овернайты, нужно ставку понижать. Да?
основная задача пылесосить гривну через банковские депо у населения и финансировать дифицит буджета путем покупки банками ОВГЗ
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:04

Кабмін на засіданні 2 вересня схвалив запропонований Мінфіном варіант стратегії реформування державного банківського сектору, у якій наявні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей 4 держбанків.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, у стратегії наводяться наступні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей банків державного сектору:
АТ "Ощадбанк" – універсальний банк, що обслуговує роздрібний сектор, МСБ (малий і середній бізнес) та корпоративних клієнтів у всіх сегментах ринку;
АТ КБ "ПриватБанк" – провідний роздрібний банк в Україні, який має сильну позицію в МСБ;
АБ "УКРГАЗБАНК" – займає провідну ринкову позицію в галузі екологічного банкінгу, орієнтований на фінансування корпоративних клієнтів з присутністю в МСБ та роздрібному секторі;
АТ "Укрексімбанк" – переважно корпоративний банк, орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з частковий присутністю в роздрібному секторі.
Кабмін зокрема планує:
впровадити стратегії для кожного державного банку;
до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;
скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;
захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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