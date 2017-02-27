«Рост рынка акций на фоне низкой доходности трежерис говорит о вере инвесторов в то, что в случае необходимости ФРС без раздумий пойдет на дополнительное агрессивное стимулирование», - пишут стратеги BMO Capital Markets. - «Таким образом, абсолютная зависимость волатильности рынка акций от финансовых условий создала «пут» Пауэлла, который предполагает весьма низкую вероятность снижения рискованных активов в самое ближайшее время».
«Рост рынка акций на фоне низкой доходности трежерис говорит о вере инвесторов в то, что в случае необходимости ФРС без раздумий пойдет на дополнительное агрессивное стимулирование», - пишут стратеги BMO Capital Markets. - «Таким образом, абсолютная зависимость волатильности рынка акций от финансовых условий создала «пут» Пауэлла, который предполагает весьма низкую вероятность снижения рискованных активов в самое ближайшее время».
Ну, сам же говорил что Трамп обещал 40к по Доу ... нада, еще допечатаем .. и ставку ниже нуля засветим)
Кабмін на засіданні 2 вересня схвалив запропонований Мінфіном варіант стратегії реформування державного банківського сектору, у якій наявні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей 4 держбанків. Про це повідомляється на сайті Мінфіну. Зокрема, у стратегії наводяться наступні припущення щодо стратегічних позицій та бізнес-моделей банків державного сектору: АТ "Ощадбанк" – універсальний банк, що обслуговує роздрібний сектор, МСБ (малий і середній бізнес) та корпоративних клієнтів у всіх сегментах ринку; АТ КБ "ПриватБанк" – провідний роздрібний банк в Україні, який має сильну позицію в МСБ; АБ "УКРГАЗБАНК" – займає провідну ринкову позицію в галузі екологічного банкінгу, орієнтований на фінансування корпоративних клієнтів з присутністю в МСБ та роздрібному секторі; АТ "Укрексімбанк" – переважно корпоративний банк, орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з частковий присутністю в роздрібному секторі. Кабмін зокрема планує: впровадити стратегії для кожного державного банку; до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%; скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків; захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Стук копыт в головах. Баксодержателей снова накажут курсом 24-25. так как сильно много их развелось для того чтобы дарить им курс 35, тем более мультипликаторы не работают, лишней гривны ни у кого нет, а валюту (кому надо) можно пылесосить под 3% годовых, то есть даром. Перед шухером ставки по валюте вырастут до 7-10%, потому что все захотят на девале заработать и на валюту появится спрос. Впрочем не исключаю временные загоны до 28 чтобы налить дорогого доллара слабонервным.
Количество баксожердателей не является ни макро,ни микрофактором курсового ценообразования на межбанке.