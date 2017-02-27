Додано: Чет 03 вер, 2020 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................03.09.2020...........04.09.2020

дата розрахунку................02.09.2020............03.09.2020

Євро...................................32,7996.................32,7319

Долар США........................27,6428.................27,6908

После полудня гривна отыграла почти полторы копейки.

Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Неспешно выпив кофе, выросли на 2 копейки, после чего некоторое время торговали в балансе. Около 11, с началом активной фазы торгов, развернулись и плавно вернулись на уровень открытия. После небольшой паузы опустились на копейку. Всю первую половину торгов спред держится на уровне 2.5 копейки.

Справочный курс встретили котировками 27.6700 - 27.6950, что на копейку ниже открытия.

После 12 снижение продолжилось. До обеда опустились на 3.5 копейки, опустившись ниже уровня вчерашнего закрытия. После очень короткого обеда концепция снова поменялась. Уже к 14 часам выросли на 1.5 копейки. После 15 выросли еще на копейку, наконец-то сократив спред до привычных 2 копеек. Трудно поверить, что активная торговля началась только перед закрытием. Легче предположить погрешность в доступных нам данных. Однако погрешность не столь велика, как в начале недели. Она не мешает судить о тенденциях в ходе торгов.

Официальный курс встретили котировками 27.6600 - 27.6800. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и выросли на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Индекс доллара за последние сутки менялся незначительно. Наше стояние на месте - это сегодня наша внутренняя кухня.



Этот день в истории:

2019 - 25.2969 (+3) +240

2018 - 28.3783 (+13) -68



2017 - 25.7484 (+5)

2016 - 26.6330 (+2)