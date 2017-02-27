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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6317631863196320>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................03.09.2020...........04.09.2020
дата розрахунку................02.09.2020............03.09.2020
Євро...................................32,7996.................32,7319
Долар США........................27,6428.................27,6908
После полудня гривна отыграла почти полторы копейки.
Открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2.5 копейки. Неспешно выпив кофе, выросли на 2 копейки, после чего некоторое время торговали в балансе. Около 11, с началом активной фазы торгов, развернулись и плавно вернулись на уровень открытия. После небольшой паузы опустились на копейку. Всю первую половину торгов спред держится на уровне 2.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 27.6700 - 27.6950, что на копейку ниже открытия.
После 12 снижение продолжилось. До обеда опустились на 3.5 копейки, опустившись ниже уровня вчерашнего закрытия. После очень короткого обеда концепция снова поменялась. Уже к 14 часам выросли на 1.5 копейки. После 15 выросли еще на копейку, наконец-то сократив спред до привычных 2 копеек. Трудно поверить, что активная торговля началась только перед закрытием. Легче предположить погрешность в доступных нам данных. Однако погрешность не столь велика, как в начале недели. Она не мешает судить о тенденциях в ходе торгов.
Официальный курс встретили котировками 27.6600 - 27.6800. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и выросли на 1.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Индекс доллара за последние сутки менялся незначительно. Наше стояние на месте - это сегодня наша внутренняя кухня.

Этот день в истории:
2019 - 25.2969 (+3) +240
2018 - 28.3783 (+13) -68

2017 - 25.7484 (+5)
2016 - 26.6330 (+2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здраствуйте .

Комсомолец 27.60-27.76(пока ездил продажа 27.77)
Белуга (напротив) 27.60 -27.70
Фортэчная 27.60 -27.70
Зирка 27.63 27.72.
Новая обменка по Фортэчной в Сильпо 27.50-27.85 ,(рядом синагога)
Все уверяют , что продают даром ,......
Хорошего вечера .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:46

  холява написав:Здраствуйте .

Комсомолец 27.60-27.76(пока ездил продажа 27.77)
Белуга (напротив) 27.60 -27.70
Фортэчная 27.60 -27.70
Зирка 27.63 27.72.
Новая обменка по Фортэчной в Сильпо 27.50-27.85 ,(рядом синагога)
Все уверяют , что продают даром ,......
Хорошего вечера .



Добрый день.
Напротив авроры обменка,в полуподвале,27.67 прием....
Що Ви вже зпоскудили.
Ве інше Ви повидаляли, но Ви і я знаємо в чому річ. І на останок, якщо Ви будете і надалі відіймати мій час, просто ВО Хай щастить!
komant733
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 17:36

холява
Отличный обзор!
Тем временем в других городах к вечеру такие курсы, 17-28:

Харьков 27.65..27.70 - 27.71..27.75 (утром 27.69 - 27.71)
Сумы 27.65 - 27.75 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.63..27.65 - 27.73 (27.65 - 27.70)
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Добрый вечер.
Вечером пробежался возле новой обменки в Сильпо на Фортэчной........

Просто интересно было .
27.40 -27.80 (было 27.50-27.85)

НЕТ , больше не напишу что возле синагоги !
Напишу , что справа, возле пивной ....
холява
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:20

  Libo написав:Важно знать. :!:
Долларов хватит всем.

«Рост рынка акций на фоне низкой доходности трежерис говорит о вере инвесторов в то, что в случае необходимости ФРС без раздумий пойдет на дополнительное агрессивное стимулирование», - пишут стратеги BMO Capital Markets. - «Таким образом, абсолютная зависимость волатильности рынка акций от финансовых условий создала «пут» Пауэлла, который предполагает весьма низкую вероятность снижения рискованных активов в самое ближайшее время».

ты, прапор, зачетное вью запостил.
как раз перед небольшим сливом.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:24

Киевский суд вынес скандальное решение в пользу местных бизнесменов братьев Григория и Игоря Суркисов. Они близки к бывшему владельцу банка Игорю Коломойскому.

Судья удовлетворил иск оффшорных компаний Суркисов к государственному Приватбанку об обслуживании депозитов, которые были конвертированы в капитал банка при национализации (bail in). Теперь Суркисам Украина должна заплатить $250 млн долга и $100 млн процентов. Практически все $100 млн уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.
Скандал дошел до президента Украины Зеленского, но он самоустранился от проблемы
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:53

  greenozon написав:Теперь Суркисам Украина должна заплатить $250 млн долга


Давайте не подменять понятия, вроде Великая Октябрьская Социалистическая Революция давно закончилась ))
Не заплатить, а вернуть депозиты.
Если Суркисы что-то украли, их должны посадить и возможно даже конфисковать имущество, но это вероятно может быть какое-то другое уголовное производство, а таких обвинений Суркисам персонально вроде за последние годы не выдвигали.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:03

  freeze написав:
  greenozon написав:Теперь Суркисам Украина должна заплатить $250 млн долга


Давайте не подменять понятия, вроде Великая Октябрьская Социалистическая Революция давно закончилась ))
Не заплатить, а вернуть депозиты.
Если Суркисы что-то украли, их должны посадить и возможно даже конфисковать имущество, но это вероятно может быть какое-то другое уголовное производство, а таких обвинений Суркисам персонально вроде за последние годы не выдвигали.

Читаем между строк - МВФ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:51

freeze
Ты который из Суркисов?
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