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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:54
komp написав:freeze
Ты который из Суркисов?
Батя.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:55
komp написав:freeze
Ты который из Суркисов?
Фриз , очень Уважаемый человек !
Просто он пишет объективные вещи , которые очень тяжело переваривает общество .
Я не думаю , что следует на" ты ".
Еще и футбол, такой тяжелый против Швейцарии.
Перестаньте ругаться .
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Додано: Чет 03 вер, 2020 23:39
Всех с победой! Трудная игра
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Додано: Чет 03 вер, 2020 23:51
freeze написав:
Давайте не подменять понятия, вроде Великая Октябрьская Социалистическая Революция давно закончилась ))
Не заплатить, а вернуть депозиты.
Если Суркисы что-то украли, их должны посадить и возможно даже конфисковать имущество, но это вероятно может быть какое-то другое уголовное производство, а таких обвинений Суркисам персонально вроде за последние годы не выдвигали.
Для начала надо просто забрать деньги. Поддерживали Януквича. Поддерживали антимайданы. Выступают за продажу Украину русской гадине. Поддерживают жёпоблок.
После зеленых посадят точно.
А я бы просто расстрелял.
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