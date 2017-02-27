Батя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:54
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:55
Додано: Чет 03 вер, 2020 23:51
Для начала надо просто забрать деньги. Поддерживали Януквича. Поддерживали антимайданы. Выступают за продажу Украину русской гадине. Поддерживают жёпоблок.
После зеленых посадят точно.
А я бы просто расстрелял.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:23
Да все проще, решил подзаработать в работе на беню. И "не видит", что у них общее владение бизнесом от 1+1 до а-банка с беней, это связанные лица, когда по вкладам были специальные условия, вложен 1 миллиард, который им, кстати, уже давно вернули, а требуют 10, когда бабки выведены беней в офшоры (навыдавал сам себе кредитов и не вернул), а расплачиваемся за это все мы, а если б он своего дружбана-сантехника киданул, его б уже искали в бетоне, когда беня wanted во всем цивилизованном мире? Рукалицо.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:25
Трохи не зрозумів, ким саме ця людина «сильно Уважаемый»?
Про які об‘єктивні речі ви кажете?
Ось він піронічно пише, що Суркісів треба посадити у в‘язницю, якщо вони щось вкрали.
До чого тут в‘язниця і крадіжка, можете мені пояснити?
Якщо річ про пов’язаніість осіб і спеціальну процедуру, яка була застосована щодо їх коштів.
Про яку саме об‘єктивність фриза ви тут нам розповідаєте?
Дуже прошу конкретну відповідь.
Востаннє редагувалось ib_investor в П'ят 04 вер, 2020 00:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:33
Правосуддя бєнів окремо взятій країні всім давно відомо.
Кожен раз, коли спір виходить за межі України, бєніне правосуддя кудись дівається і судді починають розглядати справи як і потрібно - по закону.
Останній випадок - мирова угода з Пінчуком щодо криворізького комбінату.
Раджу всім почитати переклад матеріалів.
Фризам не раджу, їм давно все пофіг, їм портнов герой нашого врємєні.
Особисто мені з фризами обговорювати нічого, просто різні полюси розуміння.
До речі, форумчанин Холява, скажіть мені вашу особисту думку. Будь ласка.
Той дуже шановний фриз топив тут за Зеленського, як ніхто. Навіть працював у його штабі в Одесі чи області - не пам‘ятаю.
А потім разом переобувся у стрибку.
Ви за цю чесноту його також сильно поважаєте?
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