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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6317631863196320

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:54

  komp написав:freeze
Ты который из Суркисов?


Батя.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:55

  komp написав:freeze
Ты который из Суркисов?


Фриз , очень Уважаемый человек !
Просто он пишет объективные вещи , которые очень тяжело переваривает общество .
Я не думаю , что следует на" ты ".

Еще и футбол, такой тяжелый против Швейцарии.
Перестаньте ругаться .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:39

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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:51

  freeze написав:Давайте не подменять понятия, вроде Великая Октябрьская Социалистическая Революция давно закончилась ))
Не заплатить, а вернуть депозиты.
Если Суркисы что-то украли, их должны посадить и возможно даже конфисковать имущество, но это вероятно может быть какое-то другое уголовное производство, а таких обвинений Суркисам персонально вроде за последние годы не выдвигали.


Для начала надо просто забрать деньги. Поддерживали Януквича. Поддерживали антимайданы. Выступают за продажу Украину русской гадине. Поддерживают жёпоблок.
После зеленых посадят точно.
А я бы просто расстрелял. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:23

  холява написав:Фриз , очень Уважаемый человек !
Просто он пишет объективные вещи , которые очень тяжело переваривает общество .
Я не думаю , что следует на" ты ".

Еще и футбол, такой тяжелый против Швейцарии.
Перестаньте ругаться .

Да все проще, решил подзаработать в работе на беню. И "не видит", что у них общее владение бизнесом от 1+1 до а-банка с беней, это связанные лица, когда по вкладам были специальные условия, вложен 1 миллиард, который им, кстати, уже давно вернули, а требуют 10, когда бабки выведены беней в офшоры (навыдавал сам себе кредитов и не вернул), а расплачиваемся за это все мы, а если б он своего дружбана-сантехника киданул, его б уже искали в бетоне, когда беня wanted во всем цивилизованном мире? Рукалицо.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:25

  холява написав:
  komp написав:freeze
Ты который из Суркисов?


Фриз , очень Уважаемый человек !
Просто он пишет объективные вещи , которые очень тяжело переваривает общество .
Я не думаю , что следует на" ты ".

Еще и футбол, такой тяжелый против Швейцарии.
Перестаньте ругаться .

Трохи не зрозумів, ким саме ця людина «сильно Уважаемый»?
Про які об‘єктивні речі ви кажете?
Ось він піронічно пише, що Суркісів треба посадити у в‘язницю, якщо вони щось вкрали.
До чого тут в‘язниця і крадіжка, можете мені пояснити?
Якщо річ про пов’язаніість осіб і спеціальну процедуру, яка була застосована щодо їх коштів.
Про яку саме об‘єктивність фриза ви тут нам розповідаєте?
Дуже прошу конкретну відповідь.
Востаннє редагувалось ib_investor в П'ят 04 вер, 2020 00:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:33

Правосуддя бєнів окремо взятій країні всім давно відомо.
Кожен раз, коли спір виходить за межі України, бєніне правосуддя кудись дівається і судді починають розглядати справи як і потрібно - по закону.
Останній випадок - мирова угода з Пінчуком щодо криворізького комбінату.
Раджу всім почитати переклад матеріалів.
Фризам не раджу, їм давно все пофіг, їм портнов герой нашого врємєні.
Особисто мені з фризами обговорювати нічого, просто різні полюси розуміння.

До речі, форумчанин Холява, скажіть мені вашу особисту думку. Будь ласка.
Той дуже шановний фриз топив тут за Зеленського, як ніхто. Навіть працював у його штабі в Одесі чи області - не пам‘ятаю.
А потім разом переобувся у стрибку.
Ви за цю чесноту його також сильно поважаєте?
ib_investor
 
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