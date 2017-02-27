Додано: П'ят 04 вер, 2020 07:22

ib_investor





Всем Доброе Утро !

Здоровья ,Удачи и Хорошего дня .



Уважаемый коллега ,почему возникли некоторые коллизии с Суркисами , Коломойским и многими другими ?

Мое мнение , полная утрата государством контроля за соблюдением законов.

Полнейшее отсутствие профессиональной этики и одержимость личного обогащения представителей нашей судебной системой .

Всем государством командует и управляет пять , шесть олигархов.

Каждый раз ,когда они выбирают в парламент ........

Можно писать еще много много ,но это известно всем .

Прошу прощения за отобранное время .



Думаю , что сегодня пойдем вниз .

Вчера на опте в Харькове,Запорожье (вообще ужас) брали товар только на склад.

Наличной гривны очень мало .



Всем Успешного заработка.



Р.С.

У нас на выборах ВСЕ ошибаются ,,



...Кравчук с "кравчючкой".,Кучма с братвой из Донецка , то Ющенко не приехавший во время никуда

Виктор Федорович с сыновьями,клептоман Порошенко......даже боюсь писать про нынешних

.... вся страна ошибалась каждый раз .