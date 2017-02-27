Но по вашей постоянной риторике - всех раскулачить и поделить, вы как минимум работаете на ячейку красных бригад
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:02
Но по вашей постоянной риторике - всех раскулачить и поделить, вы как минимум работаете на ячейку красных бригад
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:12
Я? Да ладно. Я как раз в этом плане довольно лояльный, но если чуваки разграбили 150 ярдов вкладов и вывели в оффшоры, а компенсируем это с бюджета все мы, то звыняйтэ, беня уже по всему миру в розыске - он и в Европе накосячил, и в Америке, о чем мы, вообще, говорим.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:25
Вообще дискуссия о внесудебной конфискации частной собственности группой чиновников.
Очень хотелось бы посмотреть видео как происходило принятие данного решения, какой алкоголь при этом пили, какое обоснование решений )))
Бывшая жена старшего Суркиса, в разводе сорок лет - депозиты забрать
Нынешняя жена старшего Суркиса - депозит не забирать
Дочка младшего Суркиса, которая давно живет отдельной семьей - депозиты забрать
Другой ребенок, который живёт в семье - депозиты не забирать
Столетний глава - часть депозитов забрать, часть депозитов оставить
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:29
Розмовляти з ним взагалі нема про що, на мій погляд, звичайно.
Прийшов хлопець з бородою на укрнафту, пограбував - нормально.
Прийшов хлопець з бородою на центренерго, пограбував - нормально.
Вивів на пов‘язаних осіб гроші з Привату - нормально.
Раз ніхто не посадив, фрізам подобається.
Взяв свого хлопчика з крадебалету і забив дурням мізки - так то була, виявляється, «ідєя». Фрізи ж працюють на «ідєю», ніяк не інакше.
А тепер буде нам тут поважний розказувати, за що він працював. За бабло працював, банальне.
Теж мені ідея.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброго ранку, Україно!
Стільки маю різної інформації, що не знаю, навіть, чи поміститься вона тут у рамках цього форуму
Тому почну з козиря але трохи пАпіжже
А на моменті, гарна погода у місті Лева, осінніми фарбами малює такі курси 27"63(62)/27"69(67) - наче, сповзаємо...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:41
Податкова почала "маніпуляції" з відшкодуванням ПДВ
У серпні 2020 року Державна податкова служба значно зменшила обсяг відшкодування податку на додану вартість бізнесу - до мінімального з початку 2020 року.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління при Київській школі економіки.
Так, якщо в середньому у січні-липні 2020 року обсяг відшкодування ПДВ бізнесу становив 13 млрд грн, то в серпні він знизився до 8,5 млрд грн.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:05
Опачааааа!)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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