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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6318631963206321

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:02

  hxbbgaf написав:Да все проще, решил подзаработать в работе на беню.


Но по вашей постоянной риторике - всех раскулачить и поделить, вы как минимум работаете на ячейку красных бригад :lol:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:12

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Да все проще, решил подзаработать в работе на беню.


Но по вашей постоянной риторике - всех раскулачить и поделить, вы как минимум работаете на ячейку красных бригад :lol:

Я? Да ладно. Я как раз в этом плане довольно лояльный, но если чуваки разграбили 150 ярдов вкладов и вывели в оффшоры, а компенсируем это с бюджета все мы, то звыняйтэ, беня уже по всему миру в розыске - он и в Европе накосячил, и в Америке, о чем мы, вообще, говорим.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:25

  hxbbgaf написав:о чем мы, вообще, говорим.


Вообще дискуссия о внесудебной конфискации частной собственности группой чиновников.
Очень хотелось бы посмотреть видео как происходило принятие данного решения, какой алкоголь при этом пили, какое обоснование решений )))

Бывшая жена старшего Суркиса, в разводе сорок лет - депозиты забрать
Нынешняя жена старшего Суркиса - депозит не забирать
Дочка младшего Суркиса, которая давно живет отдельной семьей - депозиты забрать
Другой ребенок, который живёт в семье - депозиты не забирать
Столетний глава - часть депозитов забрать, часть депозитов оставить
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:29

  hxbbgaf написав:но если чуваки разграбили 150 ярдов вкладов и вывели в оффшоры, а компенсируем это с бюджета все мы, то звыняйтэ, беня уже по всему миру в розыске - он и в Европе накосячил, и в Америке, о чем мы, вообще, говорим.

Розмовляти з ним взагалі нема про що, на мій погляд, звичайно.
Прийшов хлопець з бородою на укрнафту, пограбував - нормально.
Прийшов хлопець з бородою на центренерго, пограбував - нормально.
Вивів на пов‘язаних осіб гроші з Привату - нормально.
Раз ніхто не посадив, фрізам подобається.
Взяв свого хлопчика з крадебалету і забив дурням мізки - так то була, виявляється, «ідєя». Фрізи ж працюють на «ідєю», ніяк не інакше.
А тепер буде нам тут поважний розказувати, за що він працював. За бабло працював, банальне.
Теж мені ідея.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброго ранку, Україно!
Стільки маю різної інформації, що не знаю, навіть, чи поміститься вона тут у рамках цього форуму :)
Тому почну з козиря :) але трохи пАпіжже :)
А на моменті, гарна погода у місті Лева, осінніми фарбами малює такі курси 27"63(62)/27"69(67) - наче, сповзаємо...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:41

Податкова почала "маніпуляції" з відшкодуванням ПДВ

У серпні 2020 року Державна податкова служба значно зменшила обсяг відшкодування податку на додану вартість бізнесу - до мінімального з початку 2020 року.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління при Київській школі економіки.

Так, якщо в середньому у січні-липні 2020 року обсяг відшкодування ПДВ бізнесу становив 13 млрд грн, то в серпні він знизився до 8,5 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/3/664702/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Стільки маю різної інформації, що не знаю, навіть, чи поміститься вона тут у рамках цього форуму :)
Тому почну з козиря :) але трохи пАпіжже

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Стільки маю різної інформації, що не знаю, навіть, чи поміститься вона тут у рамках цього форуму

Значит надо успеть забанить раньше....
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:05

Опачааааа!)))

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ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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