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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:32
Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.
Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 04 вер, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,71/27,80
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:40
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:42
Ну вже, як мінімум, Долярчик на вибори 25/10/20 - не піде!
А також, більшість знайомих зробить аналогічно!
Тож, нехай Зе думаЄ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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