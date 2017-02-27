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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:32
Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.
Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 04 вер, 2020 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,71/27,80
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:40
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:46
Нацбанк не змінив облікову ставку попри відсутність прогресу з МВФ: як це вплине на економіку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:23
ВР сегодня может отменить решение о привлечении 1,2 млрд евро помощи от ЕС (https://news.finance.ua/ru/news/-/477681/vr-segodnya-mozhet-otmenit-reshenie-o-privlechenii-1-2-mlrd-evro-pomoshhi-ot-es)
И это не только о влиянии на курс валют... увы, само возникновение таких тем указывает на курс в никуда. Остальное - следствия.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:38
У нас як і в економіці - все циклічно. Кілька років стискаємо пружину, а потім вона вистрілює. І далі по новому колу. Починаючи від майданів-президентів. закінчуючи курсом долара до гривні. Зараз новий період стиснення. Рано чи пізно і ця пружина вистрілить. А поки що насолоджуємось затишшям перед бурею. В такі моменти зявляється час на вдосконалення того чим займаєшся бо вільного часу стає трішки більше.
Франківськ 27,60/27,75
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:40
Это было вчера.
Не принимайте близко депутатское творчество. Каждый депутат генерирует большое количество законопроектов, очень небольшое количество из них доходит до голосования, еще меньше принимается, в данном случае немного попиарилось для своих избирателей ОПЗЖ, 48 голосов За.
Могут быть приняты исключительно законопроекты, среди авторов которых есть депутаты из Слуг, всё остальные законопроекты при нынешнем раскладе в Раде просто представляют информационный белый шум.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:45
как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго
а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хоч курс і зріс трошечки, відносно ранку 65/70(72), але Долярчикові байдуже! Так як він зробив всіх разом раніше!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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