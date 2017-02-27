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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6318631963206321

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:54

  Долярчик написав:Хоч курс і зріс трошечки, відносно ранку 65/70(72), але Долярчикові байдуже! Так як він зробив всіх разом раніше! :D
Зображення

Ну може досить?????
Маєте під 200к на депозиті де по відношенню до баксу втратили 1% і купили на 50к баксів від якіх тішитесь що "заробили" 1% .... :mrgreen: в мене мізки взриваються :twisted: чи закусуйте чи підіть проспіться...
З.І. Зробіть себе ще раз разом 25 жовтня...
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:01

27.65-27.69/27.74-27.75
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:05

  kharkov_val написав:
  Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.

Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.

как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго :wink:
а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10


так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 04 вер, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:08

Долярчик
По скільки зливали долар і коли перед відкупом?
Striker
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