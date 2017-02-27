Долярчик написав:Хоч курс і зріс трошечки, відносно ранку 65/70(72), але Долярчикові байдуже! Так як він зробив всіх разом раніше!
Ну може досить????? Маєте під 200к на депозиті де по відношенню до баксу втратили 1% і купили на 50к баксів від якіх тішитесь що "заробили" 1% .... в мене мізки взриваються чи закусуйте чи підіть проспіться... З.І. Зробіть себе ще раз разом 25 жовтня...
Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.
Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.
как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10
так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).
то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.
под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 04 вер, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.