Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:30

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

04.09.2020.....................27,7391

Доллар прибавил почти 5 копеек.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Сразу же посши в рост и за 25 минут выросли на 5 копеек. После этого рост замедлился, к 11 приподнялись еще на 3 копейки. С выходом на рынок основных игроков торговля ненадолго стабилизировалась, после чего началось движение в другую сторону. Сначала двигались очень плавно, а потом стали ускоряться. К 12 опустились на 3 копейки и продолжили движение.

Справочный курс встретили котировками 27.7200 - 27.7400, что на 4 копейки выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост почти в равных доля обеспечили расходы казначейства и сокращение объема суточных сертификатов. Впервые за достаточно длительный период немного ликвидности отобрала наличка, открывая сезон выплаты зарплат.



В среду объем валютного рынка вырос с 338.3 до 361.1 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских операций выросли весьма существенно, спрос изрядно превышал предложение. Излишек клиентского предложения самостоятельно удовлетворили банки без помощи регулятора. Похоже, аналитики банков валютных катаклизмов не ждут.