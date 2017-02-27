Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.
Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.
как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10
так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).
то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.
под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 04 вер, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Yuri_T написав:ты, прапор, зачетное вью запостил. как раз перед небольшим сливом.
Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 04.09.2020.....................27,7391 Доллар прибавил почти 5 копеек. Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Сразу же посши в рост и за 25 минут выросли на 5 копеек. После этого рост замедлился, к 11 приподнялись еще на 3 копейки. С выходом на рынок основных игроков торговля ненадолго стабилизировалась, после чего началось движение в другую сторону. Сначала двигались очень плавно, а потом стали ускоряться. К 12 опустились на 3 копейки и продолжили движение. Справочный курс встретили котировками 27.7200 - 27.7400, что на 4 копейки выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост почти в равных доля обеспечили расходы казначейства и сокращение объема суточных сертификатов. Впервые за достаточно длительный период немного ликвидности отобрала наличка, открывая сезон выплаты зарплат.
В среду объем валютного рынка вырос с 338.3 до 361.1 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских операций выросли весьма существенно, спрос изрядно превышал предложение. Излишек клиентского предложения самостоятельно удовлетворили банки без помощи регулятора. Похоже, аналитики банков валютных катаклизмов не ждут.
Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.
Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.
как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10
так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).
то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.
под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
Moneta написав:так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).
то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.
под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Напомните плз, по какому курсу заходили год назад в вгривневые ОВГЗ и как они поимели на выходе 30% в долларе?
Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.
Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.
как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10
так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).
то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.
под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
О каком "наказании инсайдеров" речь? По-моему, адекватные люди и так понимали что бакс сильно переоценен и нас ждет ревальвация, в чем инсайд? Эти понимающие люди спокойно вложились тогда в гривну на депо и тоже получили хороший доход в долларовом эквиваленте, кто вам мешал сделать так же? А теперь какие-то теории заговора про "инсайдеров" рассказываете... То, что вы делали свои инвестиции исходя из выкриков загонял на форуме, а не собственного анализа - это ж ваша проблема, а не чей-то "инсайд".
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.