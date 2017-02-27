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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6318631963206321

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:05

  kharkov_val написав:
  Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.

Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.

как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго :wink:
а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10


так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Востаннє редагувалось Moneta в П'ят 04 вер, 2020 12:10, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:20

Ситибанк решил по утрам понемногу откупать доллары, чтобы сильно не пугать народ.

Спрос на доллар по-прежнему превышает предложение.

Корсчета подросли немного почти до 45 млрд. Продолжается ползучий рост волнами.
Цель на 27.80 пока не достигнута, но поставлена.

Картинка по объемам межбанка.

Зображення
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:27

  Yuri_T написав:ты, прапор, зачетное вью запостил.
как раз перед небольшим сливом.


Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:30

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
04.09.2020.....................27,7391
Доллар прибавил почти 5 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Сразу же посши в рост и за 25 минут выросли на 5 копеек. После этого рост замедлился, к 11 приподнялись еще на 3 копейки. С выходом на рынок основных игроков торговля ненадолго стабилизировалась, после чего началось движение в другую сторону. Сначала двигались очень плавно, а потом стали ускоряться. К 12 опустились на 3 копейки и продолжили движение.
Справочный курс встретили котировками 27.7200 - 27.7400, что на 4 копейки выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост почти в равных доля обеспечили расходы казначейства и сокращение объема суточных сертификатов. Впервые за достаточно длительный период немного ликвидности отобрала наличка, открывая сезон выплаты зарплат.

В среду объем валютного рынка вырос с 338.3 до 361.1 млн. Обороты чистые. Объемы клиентских операций выросли весьма существенно, спрос изрядно превышал предложение. Излишек клиентского предложения самостоятельно удовлетворили банки без помощи регулятора. Похоже, аналитики банков валютных катаклизмов не ждут.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:51

  Moneta написав:
  kharkov_val написав:
  Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.

Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.

как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго :wink:
а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10


так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.

как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.

Напомните плз, по какому курсу заходили год назад в вгривневые ОВГЗ и как они поимели на выходе 30% в долларе?
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:12

  headshaker написав:ВР сегодня может отменить решение о привлечении 1,2 млрд евро помощи от ЕС (https://news.finance.ua/ru/news/-/477681/vr-segodnya-mozhet-otmenit-reshenie-o-privlechenii-1-2-mlrd-evro-pomoshhi-ot-es)

И это не только о влиянии на курс валют... увы, само возникновение таких тем указывает на курс в никуда. Остальное - следствия.


помощь? :D кредит - а не помощь.
с такой "помощью" с миллионом неоднозначных обязательств и условий и врагов не нужно.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Добрый День !


Утром наболтал , что пойдем вниз .
Все приподнялись .
ФортЭчная 27.70-27.80
Сталеваров 27.65-27.75
"Модные ", напротив Лахти 27.68-27.75

НА право "возле пивной"(Сильпо по фортЭчной ,новые) 27.50-27.85.
Всем хорошего посещения парной ,после рабочей недели и .....этих ))) феромонов от противоположного пола .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:26

  Moneta написав:
  kharkov_val написав:
  Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.

Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.

как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго :wink:
а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10


так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.

О каком "наказании инсайдеров" речь? По-моему, адекватные люди и так понимали что бакс сильно переоценен и нас ждет ревальвация, в чем инсайд? Эти понимающие люди спокойно вложились тогда в гривну на депо и тоже получили хороший доход в долларовом эквиваленте, кто вам мешал сделать так же? А теперь какие-то теории заговора про "инсайдеров" рассказываете... То, что вы делали свои инвестиции исходя из выкриков загонял на форуме, а не собственного анализа - это ж ваша проблема, а не чей-то "инсайд".
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:35

  kharkov_val написав:как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение


зашли по 28, вышли по 23-24. +18% купонного дохода.

сейчас уже инсайдеры вышли и остались лишь стервятники на старых выпусках. новые серии овгз никто, кроме госов не берет, это имитация "рынка" имени шморгаля.

переливает рефинанс из одного кармана в другой, растет лишь денежная масса и напряжение у пружины. 8) но время зафикситься для уважаемых людей ЗЕ таки обеспечил. :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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