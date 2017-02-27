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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6319632063216322

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:51

  Moneta написав:
  kharkov_val написав:как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение


зашли по 28, вышли по 23-24. +18% купонного дохода.

сейчас уже инсайдеры вышли и остались лишь стервятники на старых выпусках. новые серии овгз никто, кроме госов не берет, это имитация "рынка" имени шморгаля.

переливает рефинанс из одного кармана в другой, растет лишь денежная масса и напряжение у пружины. 8) но время зафикситься для уважаемых людей ЗЕ таки обеспечил. :mrgreen:

Дак у Вас же сегодня знаменательный день когда нерезы продали 40 ярдов ОВГЗ!!!))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:01

  Moneta написав:
  kharkov_val написав:
  Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.

Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.

как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго :wink:
а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10


так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Шо ты несешь. Какие 30 %? Сколько процент ОВГЗ купленых при более крепкой гривне чем сейчас? Вкладчики банков могу фикситься ничуть не хуже чем овгзшники.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:04

  Investor_33 написав:
  Moneta написав:так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.

Напомните плз, по какому курсу заходили год назад в вгривневые ОВГЗ и как они поимели на выходе 30% в долларе?

разве они не хеджировали курс? СВОПами?
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:06

  Moneta написав:
  kharkov_val написав:как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение


зашли по 28, вышли по 23-24. +18% купонного дохода.

сейчас уже инсайдеры вышли и остались лишь стервятники на старых выпусках. новые серии овгз никто, кроме госов не берет, это имитация "рынка" имени шморгаля.

переливает рефинанс из одного кармана в другой, растет лишь денежная масса и напряжение у пружины. 8) но время зафикситься для уважаемых людей ЗЕ таки обеспечил. :mrgreen:

ничего не пойму, ведь благодаря продажам нерезами валюты курс ушел на 23-24 ? курс входа и выхода фиксированный должен быть )) об этом как то кричал даже Дубинский не понимая сути вопроса
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:56

  lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.


Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.
Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:18

  Libo написав:
  lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.


Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.
Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
:lol: :lol: :lol:

Ти не правий! Якщо буде провал, провалиться все - руднікі, шмурднікі, тех і біотех. Всі підуть в бакс. А вже потім щось і відросте.

Взагалі ці питання краще обговорювати тут:
Идеи для торговли на рынках США

Коронавирусный шторм заканчивается

Ага, тілько починається втора дія, а так звичайно, вже закінчився :lol:
change_pm
 
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