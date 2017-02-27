Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:51

change_pm написав: Libo написав: Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.

Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.

, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду.. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.

Ти не правий! Якщо буде провал, провалиться все - руднікі, шмурднікі, тех і біотех. Всі підуть в бакс. А вже потім щось і відросте.



Взагалі ці питання краще обговорювати тут:

Идеи для торговли на рынках США



Коронавирусный шторм заканчивается

Ага, тілько починається втора дія, а так звичайно, вже закінчився Ти не правий! Якщо буде провал, провалиться все - руднікі, шмурднікі, тех і біотех. Всі підуть в бакс. А вже потім щось і відросте.Взагалі ці питання краще обговорювати тут:Ага, тілько починається втора дія, а так звичайно, вже закінчився

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

— Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:

— Пусть сильнее грянет буря!..



Спасибо за натырку, я и не знал, что тут целая ветка и столько азартных парамош. Перехожу туда старшим советником и вашим финансовым критиком.Что касается чумы, то скоро сдуется это дурилово и будем еще себе удивляться, как легко и искренне мы поверили в эту х.Что касается кризисов и обвалов рынка. Мы должны их любить. Как без них можно зарабатывать? Это наша стихия. Требуем бурю и пусть все валится! Вот тогда мы и хапанём! Мы гордые и смелые буревестники, а не копеешные торговцы и глупые пингвины.