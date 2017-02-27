Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.
Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.
как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10
так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).
то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.
под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Шо ты несешь. Какие 30 %? Сколько процент ОВГЗ купленых при более крепкой гривне чем сейчас? Вкладчики банков могу фикситься ничуть не хуже чем овгзшники.
Moneta написав:так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).
то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.
под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Напомните плз, по какому курсу заходили год назад в вгривневые ОВГЗ и как они поимели на выходе 30% в долларе?
разве они не хеджировали курс? СВОПами?
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.
Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды. Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.
Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды. Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
Ти не правий! Якщо буде провал, провалиться все - руднікі, шмурднікі, тех і біотех. Всі підуть в бакс. А вже потім щось і відросте.
kharkov_val написав:как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение
зашли по 28, вышли по 23-24. +18% купонного дохода.
сейчас уже инсайдеры вышли и остались лишь стервятники на старых выпусках. новые серии овгз никто, кроме госов не берет, это имитация "рынка" имени шморгаля.
переливает рефинанс из одного кармана в другой, растет лишь денежная масса и напряжение у пружины. но время зафикситься для уважаемых людей ЗЕ таки обеспечил.
ничего не пойму, ведь благодаря продажам нерезами валюты курс ушел на 23-24 ? курс входа и выхода фиксированный должен быть )) об этом как то кричал даже Дубинский не понимая сути вопроса
более 3 млрд$ зашло за февраль-август 2019
Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.
Libo написав:Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды. Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
Ти не правий! Якщо буде провал, провалиться все - руднікі, шмурднікі, тех і біотех. Всі підуть в бакс. А вже потім щось і відросте.
Ага, тілько починається втора дія, а так звичайно, вже закінчився
Спасибо за натырку, я и не знал, что тут целая ветка и столько азартных парамош. Перехожу туда старшим советником и вашим финансовым критиком. Что касается чумы, то скоро сдуется это дурилово и будем еще себе удивляться, как легко и искренне мы поверили в эту х. Что касается кризисов и обвалов рынка. Мы должны их любить. Как без них можно зарабатывать? Это наша стихия. Требуем бурю и пусть все валится! Вот тогда мы и хапанём! Мы гордые и смелые буревестники, а не копеешные торговцы и глупые пингвины.
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому. Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает! В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют! Ветер воет... Гром грохочет... Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний. — Буря! Скоро грянет буря! Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы: — Пусть сильнее грянет буря!..
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................04.09.2020...........07.09.2020 дата розрахунку................03.09.2020...........04.09.2020 Євро..................................32,7319................32,8589 Долар США.......................27,6908................27,7325 После полудня гривна отыграла две трети копейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Сразу же посши в рост и за 25 минут выросли на 5 копеек. После этого рост замедлился, к 11 приподнялись еще на 3 копейки. С выходом на рынок основных игроков торговля ненадолго стабилизировалась, после чего началось движение в другую сторону. Сначала двигались очень плавно, а потом стали ускоряться. К 12 опустились на 5 копеек, расширив спред до 2.5 копеек. Справочный курс встретили котировками 27.7000 - 27.7250, что на 2 копейки выше открытия. (Уточнено после изменения данных) Перед обедом опустились на полкопейки и надолго уравновесились. После обеда сначала сузили спред сверху до привычных 2 копеек, а потом сразу же выросли на полкопейки. К 15-30 прибавили еще полкопейки. Официальный курс встретили котировками 27.7050 - 27.7250. За день выросли на 2.5 копейки. Относительно евро гривна укрепилась.
Этот день в истории: 2019 - 25.2635 (-3) +247 2018 - 28.4930 (+12) -76
2017 - 25.9062 (+16) 2016 - 26.6330 (+2)
С понедельника по четверг НБУ на МБ не появлялся. Сегодня был замечен участниками рынка с бидами ниже текущих котировок. Очень сомнительно, что смог купить сумму, достойную отдельного сообщения. Думаю, будет уместно сразу объявить, что сумма интервенций за неделю равна или близка к нулю.
В понедельник США отмечают День Труда. Торги на МБ будут ТОМными.
Moneta написав:а курс 23-24 опустили под новый год, когда интерес к овгз уже спадал
курс он не как выключатель включил 23 выключил 28 есть временной лаг в течении которого можно сходить с 24 на 28 чтобы не случилась паника на валютных рынках- наличных и МБ, иначе будет паника и стрессовые ситуации в экономике.
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/