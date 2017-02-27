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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6319632063216322

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:51

  Moneta написав:
  kharkov_val написав:как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение


зашли по 28, вышли по 23-24. +18% купонного дохода.

сейчас уже инсайдеры вышли и остались лишь стервятники на старых выпусках. новые серии овгз никто, кроме госов не берет, это имитация "рынка" имени шморгаля.

переливает рефинанс из одного кармана в другой, растет лишь денежная масса и напряжение у пружины. 8) но время зафикситься для уважаемых людей ЗЕ таки обеспечил. :mrgreen:

Дак у Вас же сегодня знаменательный день когда нерезы продали 40 ярдов ОВГЗ!!!))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:01

  Moneta написав:
  kharkov_val написав:
  Moneta написав:Сегодня круглая дата, нерезы скинули ровно 40 млрд грн из овгз-пирамиды. Это за полгода.

Клоун запустил длительную экономическую депрессию ради обогащения финансовых стервятников. Его президенство запомнится массовым закрытием бизнесов, безработицей и очередной волной эмиграции.

как будто он отличается чем-то от остальных)) он запомнится тем что останется как Пу или Лу надолго :wink:
а на счет ОВГЗ это же пирамида, причем валютная пирамида хуже чем гривневая, по этому чем платить в валюте 17 луче платить в бумаге 10


так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.
Шо ты несешь. Какие 30 %? Сколько процент ОВГЗ купленых при более крепкой гривне чем сейчас? Вкладчики банков могу фикситься ничуть не хуже чем овгзшники.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:04

  Investor_33 написав:
  Moneta написав:так вместо того, чтобы прокинуть овгз спекулей (которые сейчас из нее выскакивают), он прокинет вкладчиков банков. потому что так или иначе ее погасят эмиссионным путем (другого пути нет у разваливающийся экономики).

то-есть нарезать бумаги собственному народу, вместо наказания инсайдеров всех мастей, крутивших 30%+ долларовой доходности, которые фиксируют прибыль уже полгода.

под 10% никто не берет. то что шморгаль переливает из кармана в карман (через рефинанс госбанков) это мертвому припарка и замедленная бомба, для спасения тех самых спекулей.

Напомните плз, по какому курсу заходили год назад в вгривневые ОВГЗ и как они поимели на выходе 30% в долларе?

разве они не хеджировали курс? СВОПами?
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:06

  Moneta написав:
  kharkov_val написав:как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение


зашли по 28, вышли по 23-24. +18% купонного дохода.

сейчас уже инсайдеры вышли и остались лишь стервятники на старых выпусках. новые серии овгз никто, кроме госов не берет, это имитация "рынка" имени шморгаля.

переливает рефинанс из одного кармана в другой, растет лишь денежная масса и напряжение у пружины. 8) но время зафикситься для уважаемых людей ЗЕ таки обеспечил. :mrgreen:

ничего не пойму, ведь благодаря продажам нерезами валюты курс ушел на 23-24 ? курс входа и выхода фиксированный должен быть )) об этом как то кричал даже Дубинский не понимая сути вопроса
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:56

  lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.


Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.
Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:18

  Libo написав:
  lrs7719 написав:Приветствую! Как считаете - вчера была частичная фиксация перед выпуском по рынку труда (ну и вытряска слабых рук) или всё таки признаки разворота на фоне информации о вакцине и вероятности ФРС пересмотра позиции по ЕQ? Понятное дело, что вопрос глобальный информации внятной нет и аргументированный ответ сформулировать тяжело - потому вопрос к интуиции, опыту и ощущениям.


Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.
Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
:lol: :lol: :lol:

Ти не правий! Якщо буде провал, провалиться все - руднікі, шмурднікі, тех і біотех. Всі підуть в бакс. А вже потім щось і відросте.

Взагалі ці питання краще обговорювати тут:
Идеи для торговли на рынках США

Коронавирусный шторм заканчивается

Ага, тілько починається втора дія, а так звичайно, вже закінчився :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:31

  kharkov_val написав:
  Moneta написав:
  kharkov_val написав:как они +30% заработали? весь мир печатный станок запустил мы не исключение


зашли по 28, вышли по 23-24. +18% купонного дохода.

сейчас уже инсайдеры вышли и остались лишь стервятники на старых выпусках. новые серии овгз никто, кроме госов не берет, это имитация "рынка" имени шморгаля.

переливает рефинанс из одного кармана в другой, растет лишь денежная масса и напряжение у пружины. 8) но время зафикситься для уважаемых людей ЗЕ таки обеспечил. :mrgreen:

ничего не пойму, ведь благодаря продажам нерезами валюты курс ушел на 23-24 ? курс входа и выхода фиксированный должен быть )) об этом как то кричал даже Дубинский не понимая сути вопроса


более 3 млрд$ зашло за февраль-август 2019

Отмечалось, что значительное увеличение вложений инвесторов в гособлигации прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель за семь месяцев в 13,6 раза – с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд грн.
27 августа 2019
https://www.segodnya.ua/economics/finan ... 22202.html

а курс 23-24 опустили под новый год, когда интерес к овгз уже спадал :)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:51

  change_pm написав:
  Libo написав:Коронавирусный шторм заканчивается, на горизонте спокойная и ясная погода. Уже понятно, что бурю пережили и скоро дойдем до спокойной воды.
Пора Уолл Стриту разгружаться от технологических акций, в которых пересиживали в шторм и на которых очень хорошо заработали даже в ненастную погоду. Вот и полетели всякие эплы и теслы. Остальные за день-два отойдут. Рудники двинутся к новым высотам. Правы танкисты, которые говорят, что главное в танке это не бздеть.
:lol:

Ти не правий! Якщо буде провал, провалиться все - руднікі, шмурднікі, тех і біотех. Всі підуть в бакс. А вже потім щось і відросте.

Взагалі ці питання краще обговорювати тут:
Идеи для торговли на рынках США

Коронавирусный шторм заканчивается

Ага, тілько починається втора дія, а так звичайно, вже закінчився :lol:


Спасибо за натырку, я и не знал, что тут целая ветка и столько азартных парамош. Перехожу туда старшим советником и вашим финансовым критиком.
Что касается чумы, то скоро сдуется это дурилово и будем еще себе удивляться, как легко и искренне мы поверили в эту х. :(
Что касается кризисов и обвалов рынка. Мы должны их любить. Как без них можно зарабатывать? Это наша стихия. Требуем бурю и пусть все валится! Вот тогда мы и хапанём! Мы гордые и смелые буревестники, а не копеешные торговцы и глупые пингвины.
:lol: :lol:
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, — гордый, черный демон бури, — и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!
В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!
Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:08

Официальный курс - интервенции

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................04.09.2020...........07.09.2020
дата розрахунку................03.09.2020...........04.09.2020
Євро..................................32,7319................32,8589
Долар США.......................27,6908................27,7325
После полудня гривна отыграла две трети копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. Сразу же посши в рост и за 25 минут выросли на 5 копеек. После этого рост замедлился, к 11 приподнялись еще на 3 копейки. С выходом на рынок основных игроков торговля ненадолго стабилизировалась, после чего началось движение в другую сторону. Сначала двигались очень плавно, а потом стали ускоряться. К 12 опустились на 5 копеек, расширив спред до 2.5 копеек.
Справочный курс встретили котировками 27.7000 - 27.7250, что на 2 копейки выше открытия. (Уточнено после изменения данных)
Перед обедом опустились на полкопейки и надолго уравновесились. После обеда сначала сузили спред сверху до привычных 2 копеек, а потом сразу же выросли на полкопейки. К 15-30 прибавили еще полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.7050 - 27.7250. За день выросли на 2.5 копейки. Относительно евро гривна укрепилась.

Этот день в истории:
2019 - 25.2635 (-3) +247
2018 - 28.4930 (+12) -76

2017 - 25.9062 (+16)
2016 - 26.6330 (+2)

С понедельника по четверг НБУ на МБ не появлялся. Сегодня был замечен участниками рынка с бидами ниже текущих котировок. Очень сомнительно, что смог купить сумму, достойную отдельного сообщения.
Думаю, будет уместно сразу объявить, что сумма интервенций за неделю равна или близка к нулю.

В понедельник США отмечают День Труда. Торги на МБ будут ТОМными.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:41

  Moneta написав:а курс 23-24 опустили под новый год, когда интерес к овгз уже спадал :)

курс он не как выключатель включил 23 выключил 28 есть временной лаг в течении которого можно сходить с 24 на 28 чтобы не случилась паника на валютных рынках- наличных и МБ, иначе будет паника и стрессовые ситуации в экономике.
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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