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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6320632163226323

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:12

Евро 1.1796... если это коррекция, то какая-то сильная
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:38

  холява написав:Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех

Пумб онлайн гребет на себя по 27.70 уже два дня.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:45

  Mazay256 написав:Евро 1.1796... если это коррекция, то какая-то сильная

Америкоси другий день валяться,некдобру цей весь вертеп

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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