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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:59
Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех
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холява
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:12
Евро 1.1796... если это коррекция, то какая-то сильная
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Mazay256
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:38
холява написав:
Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех
Пумб онлайн гребет на себя по 27.70 уже два дня.
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andrein
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:45
Mazay256 написав:
Евро 1.1796... если это коррекция, то какая-то сильная
Америкоси другий день валяться,некдобру цей весь вертеп*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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