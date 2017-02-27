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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:59
Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех
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холява
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:12
Евро 1.1796... если это коррекция, то какая-то сильная
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Mazay256
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:38
холява написав:
Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех
Пумб онлайн гребет на себя по 27.70 уже два дня.
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andrein
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:45
Mazay256 написав:
Евро 1.1796... если это коррекция, то какая-то сильная
Америкоси другий день валяться,некдобру цей весь вертеп*Відправлено з Чату
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Nazarkino
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:23
холява написав:
Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех
Привет! Утром курсы не смотрел, к вечеру такие (опт):
Харьков 27.70 - 27.75
Сумы 27.65 - 27.75..27.80
Полтава 27.67..27.70 - 27.75..27.77
По сравнению с утром понедельника (31 августа) за рабочую неделю курс доллара вырос в целом на 13-16 копеек. Это в Харькове, в двух других городах чуть больше.
Востаннє редагувалось Patrick
в П'ят 04 вер, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Patrick
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:50
Patrick написав:
Утром курсы не смотрел, к вечеру такие (опт):
Харьков 27.70 - 27.75
сегодня в обед брал по 27,74 очень розничную сумму
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juristkostya
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:57
juristkostya
Отлично )) Я просмотрел после 6 часов курсы на 8 сайтах. 27.70 / 27.75 - встречается чаще всего.
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Patrick
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:01
Киев
Утро
27,62/27,67
Вечер
27,62/27,68
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Electron
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:09
Electron
Ничего существенно не изменилось значит.
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Patrick
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