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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6321632263236324>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:12

Евро 1.1796... если это коррекция, то какая-то сильная
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:38

  холява написав:Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех

Пумб онлайн гребет на себя по 27.70 уже два дня.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:45

  Mazay256 написав:Евро 1.1796... если это коррекция, то какая-то сильная

Америкоси другий день валяться,некдобру цей весь вертеп

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:23

  холява написав:Прочитал у Сибарита ,курс опустился на 2-3 копейки .
Как ни забавно у многих продажа опустилась на 2-3 копейки
ФортЭчная 27.66-27.78 ...... и так практически у всех

Привет! Утром курсы не смотрел, к вечеру такие (опт):

Харьков 27.70 - 27.75
Сумы 27.65 - 27.75..27.80
Полтава 27.67..27.70 - 27.75..27.77

По сравнению с утром понедельника (31 августа) за рабочую неделю курс доллара вырос в целом на 13-16 копеек. Это в Харькове, в двух других городах чуть больше.
Востаннє редагувалось Patrick в П'ят 04 вер, 2020 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:50

  Patrick написав: Утром курсы не смотрел, к вечеру такие (опт):

Харьков 27.70 - 27.75
сегодня в обед брал по 27,74 очень розничную сумму
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:57

juristkostya
Отлично )) Я просмотрел после 6 часов курсы на 8 сайтах. 27.70 / 27.75 - встречается чаще всего.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:01

Киев

Утро
27,62/27,67
Вечер
27,62/27,68
Electron
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:09

Electron :D
Ничего существенно не изменилось значит.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:22

  Patrick написав:Electron :D
Ничего существенно не изменилось значит.


На удивление да, не смотря на межбанк.
Наличный почти на 10 копеек дешевле :shock:
Есть конечно, кто светит на продажу и 27,70, даже 27,75 в центре видел.
Electron
 
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  #<1 ... 6321632263236324>
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