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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:09
Alex2006 написав:
По-моему, адекватные люди и так понимали что бакс сильно переоценен и нас ждет ревальвация, в чем инсайд?
Что, и сейчас понимают?
Непонятно тогда, почему при нулевой доходности трежерей и минусовой - европейских бондов скидывают гривневые бумаги с доходностью 15%+?
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