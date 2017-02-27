Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:38

Почему нет комментариев по выходу НБУ с покупкой по 27.69 на рынке, где спрос на валюту выше предложения, при том что корсчета в четверг и пятницу были на минимуме? Это довольно важный сигнал.



Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку. Слишком резкие повороты сверху отоваривает Укргазбанк, что тоже показательно.

Скорость движения вверх на следующей неделе косвенно можно будет увидеть в анализе ликвидности по результатам недельного тендера по размещению депо - сертификатов.



И да, похоже именно НБУ не дал сегодня закрыться ниже 27.70, развернув рынок после обеда.