Что, и сейчас понимают? Непонятно тогда, почему при нулевой доходности трежерей и минусовой - европейских бондов скидывают гривневые бумаги с доходностью 15%+?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:09
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:18
потому что трежерес, бонды и гривневые бумаги не единственные инструменты на рынке, я вот прошлой осень в евру по 1,1 вложился.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:38
Почему нет комментариев по выходу НБУ с покупкой по 27.69 на рынке, где спрос на валюту выше предложения, при том что корсчета в четверг и пятницу были на минимуме? Это довольно важный сигнал.
Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку. Слишком резкие повороты сверху отоваривает Укргазбанк, что тоже показательно.
Скорость движения вверх на следующей неделе косвенно можно будет увидеть в анализе ликвидности по результатам недельного тендера по размещению депо - сертификатов.
И да, похоже именно НБУ не дал сегодня закрыться ниже 27.70, развернув рынок после обеда.
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