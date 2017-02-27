RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6321632263236324

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:09

  Alex2006 написав:По-моему, адекватные люди и так понимали что бакс сильно переоценен и нас ждет ревальвация, в чем инсайд?


Что, и сейчас понимают? :D Непонятно тогда, почему при нулевой доходности трежерей и минусовой - европейских бондов скидывают гривневые бумаги с доходностью 15%+?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7270
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1282 раз.
Подякували: 2938 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:18

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:По-моему, адекватные люди и так понимали что бакс сильно переоценен и нас ждет ревальвация, в чем инсайд?


Что, и сейчас понимают? :D Непонятно тогда, почему при нулевой доходности трежерей и минусовой - европейских бондов скидывают гривневые бумаги с доходностью 15%+?
потому что трежерес, бонды и гривневые бумаги не единственные инструменты на рынке, я вот прошлой осень в евру по 1,1 вложился.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4404
З нами з: 06.04.16
Подякував: 922 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:38

Почему нет комментариев по выходу НБУ с покупкой по 27.69 на рынке, где спрос на валюту выше предложения, при том что корсчета в четверг и пятницу были на минимуме? Это довольно важный сигнал.

Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку. Слишком резкие повороты сверху отоваривает Укргазбанк, что тоже показательно.
Скорость движения вверх на следующей неделе косвенно можно будет увидеть в анализе ликвидности по результатам недельного тендера по размещению депо - сертификатов.

И да, похоже именно НБУ не дал сегодня закрыться ниже 27.70, развернув рынок после обеда.
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 25.04.16
Подякував: 36 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:58

  VALONI написав:
И да, похоже именно НБУ не дал сегодня закрыться ниже 27.70, развернув рынок после обеда.

Рост на 5 коп. за день, учитывая День труда, ок, пусть будет развоврот, если Вам так угодно
  VALONI написав:Слишком резкие повороты сверху отоваривает Укргазбанк, что тоже показательно.

Единственный выход Укргаза предоставляете как системные ?
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 586
З нами з: 23.01.16
Подякував: 2625 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6321632263236324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7208 1640017
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 20:24
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1977, 1978, 1979
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19789 2486166
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 18:56
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
512 119194
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 20:14
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.