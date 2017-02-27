Додано: Суб 05 вер, 2020 09:21

Министерство финансов сообщило о расторжении с Укрсиббанком («дочкой» французской группы BNP Paribas Group) договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг. С 28 августа он больше не входит в перечень первичных дилеров ОВГЗ, этот список сократился с 12 до 11 структур.



Укрсиббанк и другие его коллеги утратили интерес к размещениям ОВГЗ правительства и не выполняют главную обязанность первичного дилера — не выкупают не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия. Именно с этим и связано расторжение Минфином договора с Укрсиббанком — банк перестал скупать долговые бумаги.



Укрсиббанк — не единственная структура, которую вычеркнули из списка первичных дилеров. В скором времени его могут еще покинуть Альфа-Банк и Банк Пивденный.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.