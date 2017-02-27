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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6322632363246325>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:09

  Alex2006 написав:По-моему, адекватные люди и так понимали что бакс сильно переоценен и нас ждет ревальвация, в чем инсайд?


Что, и сейчас понимают? :D Непонятно тогда, почему при нулевой доходности трежерей и минусовой - европейских бондов скидывают гривневые бумаги с доходностью 15%+?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:18

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:По-моему, адекватные люди и так понимали что бакс сильно переоценен и нас ждет ревальвация, в чем инсайд?


Что, и сейчас понимают? :D Непонятно тогда, почему при нулевой доходности трежерей и минусовой - европейских бондов скидывают гривневые бумаги с доходностью 15%+?
потому что трежерес, бонды и гривневые бумаги не единственные инструменты на рынке, я вот прошлой осень в евру по 1,1 вложился.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:38

Почему нет комментариев по выходу НБУ с покупкой по 27.69 на рынке, где спрос на валюту выше предложения, при том что корсчета в четверг и пятницу были на минимуме? Это довольно важный сигнал.

Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку. Слишком резкие повороты сверху отоваривает Укргазбанк, что тоже показательно.
Скорость движения вверх на следующей неделе косвенно можно будет увидеть в анализе ликвидности по результатам недельного тендера по размещению депо - сертификатов.

И да, похоже именно НБУ не дал сегодня закрыться ниже 27.70, развернув рынок после обеда.
VALONI
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:58

  VALONI написав:
И да, похоже именно НБУ не дал сегодня закрыться ниже 27.70, развернув рынок после обеда.

Рост на 5 коп. за день, учитывая День труда, ок, пусть будет развоврот, если Вам так угодно
  VALONI написав:Слишком резкие повороты сверху отоваривает Укргазбанк, что тоже показательно.

Единственный выход Укргаза предоставляете как системные ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:58

  Игорь написав:Рост на 5 коп. за день, учитывая День труда, ок, пусть будет развоврот, если Вам так угодно.
Единственный выход Укргаза предоставляете как системные ?


Согласен, смешал все в кучу, прошу прощения, заканчиваю другие проекты, на финансовый катастрофически не хватает времени. Постараюсь объяснить:

Сегодня после обеда рынок шел вниз, и такая тенденция была, очевидно, вразрез планам НБУ, поэтому НацБанк поставил бид 27.69, чем по сути развернул рынок.



Укргаз выходит с большими продажами валюты редко, но за последние три недели уже третий раз и всегда, когда спрос на валюту начинает значительно преобладать над предложением, то есть выполняет задачу легкого сглаживания девальвации, чтобы не допустить паники на рынке.

Зображення

Если посмотреть на картину в целом, то такие действия создают однозначную модель целевых уровней, которые поставлены.

Кроме того, окончание и начало нового месяца в текущих реалиях это всегда снижение предложения валюты (периоды, связаныйъе с компенсацией НДС, выплатой налогов и т.д), и такая настойчивость регулятора, это то, что называется ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связью, когда эффект обстоятельств усиливается, а не компенсируется.
VALONI
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 08:56

Еще одна проблемка нарисовалась.

Китайские инвесторы "Мотор Сичи" оценили свой ущерб в $3,5 млрд и начинают международный арбитраж

https://www.unian.net/economics/other/k ... 36101.html
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:03

  VALONI написав:Почему нет комментариев по выходу НБУ с покупкой по 27.69 на рынке, где спрос на валюту выше предложения, при том что корсчета в четверг и пятницу были на минимуме? Это довольно важный сигнал.

Может зная о будущем спросе пытается не допустить резкого роста.
Может сам стимулирует этот спрос выводя курс на нужные рубежи.
А может создает локальные максимумы, что бы нужные люди в том же Укргазе (Шевченко ведь оттуда пришел) могли слиться по хорошему курсу или даже банально заработать на этом.
Каждый может выбрать вариант для своей парадигмы. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:21

Министерство финансов сообщило о расторжении с Укрсиббанком («дочкой» французской группы BNP Paribas Group) договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг. С 28 августа он больше не входит в перечень первичных дилеров ОВГЗ, этот список сократился с 12 до 11 структур.

Укрсиббанк и другие его коллеги утратили интерес к размещениям ОВГЗ правительства и не выполняют главную обязанность первичного дилера — не выкупают не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия. Именно с этим и связано расторжение Минфином договора с Укрсиббанком — банк перестал скупать долговые бумаги.

Укрсиббанк — не единственная структура, которую вычеркнули из списка первичных дилеров. В скором времени его могут еще покинуть Альфа-Банк и Банк Пивденный.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:12

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік закладають курс орієнтовно 29 грн/1$.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... remer.html

не вірю
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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