Что, и сейчас понимают? Непонятно тогда, почему при нулевой доходности трежерей и минусовой - европейских бондов скидывают гривневые бумаги с доходностью 15%+?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:09
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:18
потому что трежерес, бонды и гривневые бумаги не единственные инструменты на рынке, я вот прошлой осень в евру по 1,1 вложился.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:38
Почему нет комментариев по выходу НБУ с покупкой по 27.69 на рынке, где спрос на валюту выше предложения, при том что корсчета в четверг и пятницу были на минимуме? Это довольно важный сигнал.
Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку. Слишком резкие повороты сверху отоваривает Укргазбанк, что тоже показательно.
Скорость движения вверх на следующей неделе косвенно можно будет увидеть в анализе ликвидности по результатам недельного тендера по размещению депо - сертификатов.
И да, похоже именно НБУ не дал сегодня закрыться ниже 27.70, развернув рынок после обеда.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:58
Рост на 5 коп. за день, учитывая День труда, ок, пусть будет развоврот, если Вам так угодно
Единственный выход Укргаза предоставляете как системные ?
Додано: Суб 05 вер, 2020 00:58
Согласен, смешал все в кучу, прошу прощения, заканчиваю другие проекты, на финансовый катастрофически не хватает времени. Постараюсь объяснить:
Сегодня после обеда рынок шел вниз, и такая тенденция была, очевидно, вразрез планам НБУ, поэтому НацБанк поставил бид 27.69, чем по сути развернул рынок.
Укргаз выходит с большими продажами валюты редко, но за последние три недели уже третий раз и всегда, когда спрос на валюту начинает значительно преобладать над предложением, то есть выполняет задачу легкого сглаживания девальвации, чтобы не допустить паники на рынке.
Если посмотреть на картину в целом, то такие действия создают однозначную модель целевых уровней, которые поставлены.
Кроме того, окончание и начало нового месяца в текущих реалиях это всегда снижение предложения валюты (периоды, связаныйъе с компенсацией НДС, выплатой налогов и т.д), и такая настойчивость регулятора, это то, что называется ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связью, когда эффект обстоятельств усиливается, а не компенсируется.
Додано: Суб 05 вер, 2020 08:56
Еще одна проблемка нарисовалась.
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" оценили свой ущерб в $3,5 млрд и начинают международный арбитраж
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:03
Может зная о будущем спросе пытается не допустить резкого роста.
Может сам стимулирует этот спрос выводя курс на нужные рубежи.
А может создает локальные максимумы, что бы нужные люди в том же Укргазе (Шевченко ведь оттуда пришел) могли слиться по хорошему курсу или даже банально заработать на этом.
Каждый может выбрать вариант для своей парадигмы. )
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:21
Министерство финансов сообщило о расторжении с Укрсиббанком («дочкой» французской группы BNP Paribas Group) договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг. С 28 августа он больше не входит в перечень первичных дилеров ОВГЗ, этот список сократился с 12 до 11 структур.
Укрсиббанк и другие его коллеги утратили интерес к размещениям ОВГЗ правительства и не выполняют главную обязанность первичного дилера — не выкупают не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия. Именно с этим и связано расторжение Минфином договора с Укрсиббанком — банк перестал скупать долговые бумаги.
Укрсиббанк — не единственная структура, которую вычеркнули из списка первичных дилеров. В скором времени его могут еще покинуть Альфа-Банк и Банк Пивденный.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:12
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік закладають курс орієнтовно 29 грн/1$.
не вірю
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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