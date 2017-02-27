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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:19
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:21
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 10:24
VALONI написав:
Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку.
Он не "даёт сигналы", а тихонько хомячит (действительно скорее всего обладая большей информацией)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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П'ят 04 вер, 2020 18:56
osafly
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