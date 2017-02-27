RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6322632363246325

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:19

  vitaliian написав:Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.


:roll:

Зображення
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18295
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4401 раз.
Подякували: 7101 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:21

  prodigy написав:Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік закладають курс орієнтовно 29 грн/1$.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... remer.html

не вірю

стримують навмисне?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 609
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:24

  VALONI написав:Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку.

Он не "даёт сигналы", а тихонько хомячит (действительно скорее всего обладая большей информацией)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12480
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7115 раз.
Подякували: 3294 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:03

  prodigy написав:Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в проєкті державного бюджету на 2021 рік закладають курс орієнтовно 29 грн/1$.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... remer.html

не вірю

Та понятно что туфта. Та же тактика, что и у правительства Гройсмана - называть завышенные курсы в надежде, что олени поведуться и повысят курс, чем дадут олигархам дополнительный заработок. Если вы замечали, курс всегда был гораздо ниже, чем "закладывало" правительство. Обычная информационная обработка, не более того.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 13.06.15
Подякував: 194 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:18

  Aps написав: Может зная о будущем спросе пытается не допустить резкого роста.
Может сам стимулирует этот спрос выводя курс на нужные рубежи.


Как по мне оба этих варианта вполне подходят.
По третьему не уверен, т.к. смысл сливаться в начале ажиотажного спроса.
Если его не сбивать, то можно слиться на более высоких уровнях.
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 25.04.16
Подякував: 36 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:29

Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и других украинцев

https://www.unian.net/politics/sankcii- ... 36236.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9475
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:39

  Вкладчик1234 написав:Он не "даёт сигналы", а тихонько хомячит (действительно скорее всего обладая большей информацией)


На таком рынке сильно много не нахомячишь.
НБУ в пятницу купил всего 11.5 млн. долларов.

Но тут важен как раз факт - купил!
VALONI
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 25.04.16
Подякував: 36 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:35

  greenozon написав:Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и других украинцев

https://www.unian.net/politics/sankcii- ... 36236.html


Я так розумію заборонили цукерки Рошен після 6 років війни, пісні ОЕ і сало?

А також всі ресторани української кухні?

зі. Рашаватніки вивели новий вид свині, тепер свиня без сала :lol:

ззі. Київський вокзал цікаво коли перейменують? Назвуть мабудь так - Вокзал матері гародов руських? :lol:
change_pm
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 449 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6322632363246325
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7209 1640518
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 01:06
Ethereum
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1977, 1978, 1979
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19789 2486701
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 18:56
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
512 119225
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 20:14
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.