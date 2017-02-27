vitaliian написав:Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.
VALONI написав:Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку.
Он не "даёт сигналы", а тихонько хомячит (действительно скорее всего обладая большей информацией)
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Та понятно что туфта. Та же тактика, что и у правительства Гройсмана - называть завышенные курсы в надежде, что олени поведуться и повысят курс, чем дадут олигархам дополнительный заработок. Если вы замечали, курс всегда был гораздо ниже, чем "закладывало" правительство. Обычная информационная обработка, не более того.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.