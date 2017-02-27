vitaliian написав:Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.
VALONI написав:Я вижу такой сценарий развития: НБУ, очевидно, ожидает дальнейшей девальвации гривни по причинам, которые они знают лучше многих других участников рынка (вывод дивидентов, замедление притока валюты от экспортеров, выход нерезидентов из ОВГЗ, оживление торговли и рост импорта), объемы небольшие по всем этим фактором, но в сумме дают перевес спроса на валюту. Поэтому дает четкие сигналы рынку о направлении движения, 27.30 - 27.40 - 27.69, но при этом аккуратно и не раскачивая лодку.
Он не "даёт сигналы", а тихонько хомячит (действительно скорее всего обладая большей информацией)
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Та понятно что туфта. Та же тактика, что и у правительства Гройсмана - называть завышенные курсы в надежде, что олени поведуться и повысят курс, чем дадут олигархам дополнительный заработок. Если вы замечали, курс всегда был гораздо ниже, чем "закладывало" правительство. Обычная информационная обработка, не более того.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Moneta написав:Министерство финансов сообщило о расторжении с Укрсиббанком («дочкой» французской группы BNP Paribas Group) договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг. С 28 августа он больше не входит в перечень первичных дилеров ОВГЗ, этот список сократился с 12 до 11 структур.
Укрсиббанк и другие его коллеги утратили интерес к размещениям ОВГЗ правительства и не выполняют главную обязанность первичного дилера — не выкупают не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия. Именно с этим и связано расторжение Минфином договора с Укрсиббанком — банк перестал скупать долговые бумаги.
Укрсиббанк — не единственная структура, которую вычеркнули из списка первичных дилеров. В скором времени его могут еще покинуть Альфа-Банк и Банк Пивденный.
Если 12 банков выкупали по 6% в год, это получается 72%..... А теперь раздуплились и начинают тикать, так получается ? (;
Moneta написав:Министерство финансов сообщило о расторжении с Укрсиббанком («дочкой» французской группы BNP Paribas Group) договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг. С 28 августа он больше не входит в перечень первичных дилеров ОВГЗ, этот список сократился с 12 до 11 структур.
Укрсиббанк и другие его коллеги утратили интерес к размещениям ОВГЗ правительства и не выполняют главную обязанность первичного дилера — не выкупают не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия. Именно с этим и связано расторжение Минфином договора с Укрсиббанком — банк перестал скупать долговые бумаги.
Укрсиббанк — не единственная структура, которую вычеркнули из списка первичных дилеров. В скором времени его могут еще покинуть Альфа-Банк и Банк Пивденный.
Если 12 банков выкупали по 6% в год, это получается 72%..... А теперь раздуплились и начинают тикать, так получается ? (;
А що робить, якщо держава не виконує свої зобов"язання?
зі. Весь світ друкує грощі, нікуди і Україна не дінеться. Доведеться в відкриту друкувати і роздавати. Курс гривні при цьому можна ловити десь на 60...