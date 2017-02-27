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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6323632463256326

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:00

  change_pm написав:
зі. Весь світ друкує грощі, нікуди і Україна не дінеться. Доведеться в відкриту друкувати і роздавати. Курс гривні при цьому можна ловити десь на 60...


але вперто не хочуть друкувати гривню ось вже 7 років, навмисне створюють її дифіцит. Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали. В 2019 році була вдала спроба виманити у заробітчан доляри подешевше. Нагнули доляр до курсу 23. Якби не пандемія, то в 2020 році вже б па21 намацали.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:06

Думаю, следующие неделя-две курс потрогает 28.50 под слив валюты на выборы, потом к выборам вниз на 26.80 и после выборов к концу года к 30-ти.
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії)
пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах).
Патентую свій винахід. І збережнння у таких золотих монетах припинить знецінення накопичень (ну тільки зношеність монет може бути, менше вага з часом буде, зтирання могети буде відбуватися суттєво, бо золото дуже м'яке. Зы сплаву золота ы срыбла монети робити?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:15

  andrein написав:Думаю, следующие неделя-две курс потрогает 28.50 под слив валюты на выборы, потом к выборам вниз на 26.80 и после выборов к концу года к 30-ти.

Нет, после выборов до НГ па26.хх будет. Всегда после выборов (любых курс вниз хорошо таки идёт)
А до выборов, да, курс спецом повысят, чтоб выгодно доляры поменять на гривну на предвыборные расходы. С этим я согласен с Вами. А с Вашим прогнозом подорожания доляра после выборов я категорически не согласен. Вы ошибаетесь.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:29

Зробити всіх разом!)))

  Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії)
пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах).
Патентую свій винахід.

Правильно! :)
А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять :D
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:30

  freeze написав:
  vitaliian написав:Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.


:roll:

Зображення

Можно цена вопроса девальвация в 23% за год, 87% за 5 лет + проблемы с заимствованием капитала.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:35

Ризик - моє друге ім'я!)))

Цікаво, чи ще хтось так сміливо залазить вище Фонду, як Долярчик? :D
Зображення
Але вже виправив ситуацію і те "перевищення" пустив на купівлю долярчиків :)
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:37

Ну і про наболіле...

От як, як мають люди зранку добиратись на роботу/навчання????!!!
Якщо половина водіїв беруть ТІЛЬКИ "СИДЯЧИХ"!!! - а решта ризикуюють нарватись на штраф і беруть ще на 5-10 пасажирів більше!
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Зображення
Якесь божевілля зранку!!!
ЧИМ ЛЮДЯМ ДОБИРАТИСЬ НА РОБОТУ???
Кожен день не всі можуть дозволити собі таксі!!!
А водіїв, таки реально штрафують!
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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