change_pm написав: зі. Весь світ друкує грощі, нікуди і Україна не дінеться. Доведеться в відкриту друкувати і роздавати. Курс гривні при цьому можна ловити десь на 60...
але вперто не хочуть друкувати гривню ось вже 7 років, навмисне створюють її дифіцит. Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали. В 2019 році була вдала спроба виманити у заробітчан доляри подешевше. Нагнули доляр до курсу 23. Якби не пандемія, то в 2020 році вже б па21 намацали.
В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії) пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах). Патентую свій винахід. І збережнння у таких золотих монетах припинить знецінення накопичень (ну тільки зношеність монет може бути, менше вага з часом буде, зтирання могети буде відбуватися суттєво, бо золото дуже м'яке. Зы сплаву золота ы срыбла монети робити?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 05 вер, 2020 15:48, всього редагувалось 2 разів.
andrein написав:Думаю, следующие неделя-две курс потрогает 28.50 под слив валюты на выборы, потом к выборам вниз на 26.80 и после выборов к концу года к 30-ти.
Нет, после выборов до НГ па26.хх будет. Всегда после выборов (любых курс вниз хорошо таки идёт) А до выборов, да, курс спецом повысят, чтоб выгодно доляры поменять на гривну на предвыборные расходы. С этим я согласен с Вами. А с Вашим прогнозом подорожания доляра после выборов я категорически не согласен. Вы ошибаетесь.
Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії) пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах). Патентую свій винахід.
Правильно! А то понавипускають папірців, які розслоюються, що аж сірники крізь них пролазять
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
vitaliian написав:Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.
Можно цена вопроса девальвация в 23% за год, 87% за 5 лет + проблемы с заимствованием капитала.
Цікаво, чи ще хтось так сміливо залазить вище Фонду, як Долярчик? Але вже виправив ситуацію і те "перевищення" пустив на купівлю долярчиків
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
От як, як мають люди зранку добиратись на роботу/навчання????!!! Якщо половина водіїв беруть ТІЛЬКИ "СИДЯЧИХ"!!! - а решта ризикуюють нарватись на штраф і беруть ще на 5-10 пасажирів більше! Якесь божевілля зранку!!! ЧИМ ЛЮДЯМ ДОБИРАТИСЬ НА РОБОТУ??? Кожен день не всі можуть дозволити собі таксі!!! А водіїв, таки реально штрафують!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Yuri_61 написав: Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали.
А еще укроповские $140 млрд. инвестированы и спрятаны в офшорах и на западе. Эти доллары всегда на низком старте и одним кликом готовы быть тут. Но только если будет что-нибудь вкусненькое, а правоохранительные шакалы перестанут заниматься грабежом и начнут бороться с ворами и диверсантами. Вы не бедные.