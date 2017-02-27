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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 вер, 2020 16:02
stm написав:
Можно цена вопроса девальвация в 23% за год, 87% за 5 лет + проблемы с заимствованием капитала.
За 30 миллиардов долларов получить гипотетические проблемы с заимствованием капитала ?
У нас бесплатно большие проблемы с заимствованием, пока 1,2 млрд получили, все вспотели и выполнили много условий,
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:10
Здравствуйте !
Здоровья и быстрейшего выздоровления зависимых .
Прочитал форум сегодня,такое впечатление , что за метадоном в очереди стояли .
Юра 61 представляете , вы сами вылили монету 10000 долларов ....(нонсос) но то такэ,,,,,,
Через год к вам приходит человек и говорит , а ну ка ЮРОЧКА 61 выдай ка мне за 5 монет купленных у тебя по 10000 вдвое больше.
и вы , такой опи.....ш.ный лезете в ячейку спрятанную под туалетом в Харьковской обл. и выносите
и говорите , НА ЦСУАК подавись !
....
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холява
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:11
Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії)
пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах).
Патентую свій винахід. І збережнння у таких золотих монетах припинить знецінення накопичень (ну тільки зношеність монет може бути, менше вага з часом буде, зтирання могети буде відбуватися суттєво, бо золото дуже м'яке. Зы сплаву золота ы срыбла монети робити?
У меня идея еще лучше.
Все то же самое, но делать монеты сразу же из кизяка, а сверху красить под позолоту и наносить голограммы. Выбить на них буквы с тризубом и каждый год пересматривать их стоимость. Получится аккурат как было с битком - вроде бы все понимают, что фуфел, но вкладываются, ибо завтра будет дороже.
Схема рабочая, доказано фирмой Алиса+Базилио лтд. Главное - найти первый миллион богатеньких буратин для плотного засевания Страны Дураков
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:44
холява написав:
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Вы даже не захотели понять о чём я.
Идею, повторюсь, стырил я в Укрпоште. Они на марки уже давно не насоят их стоимость в гривнах, а в литерах. Допустим, пять лет назад, марка с литерой на ней "М" стола 1 грн. А сегодня, она стоит 3,5 грн (исходя из курса гривна - доллар.) Зато такие монеты не теряют свою ценность, ибо они золотые!
Вас почитать, так Вы самый адекватный тут, а другим диагнозы психические ставите.
Если Вы действительно психиатр, то должны знать то, что единого понятия психической нормы человека не существует.
Вы о себе очень неоправданнно высокого мнения.
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Yuri_61
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Додано: Суб 05 вер, 2020 16:57
Дивлячись на те, які розмови йдуть на гілці, то якраз бідні!
По грошам в офшорах, якщо б власники цих капіталів бачили якийсь потенціал в Україні, ці б грощі давно б були вже тут, і зробили би "другу Хранцію"!
Але маємо, що маємо, бішаючи по завітам Кравчука поміж крапельок
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Додано: Суб 05 вер, 2020 17:01
antey1969 написав:
Схема рабочая, доказано фирмой Алиса+Базилио лтд. Главное - найти первый миллион богатеньких буратин для плотного засевания Страны Дураков
ЛЄгко!
Доказано 600 000 вкладниками В2В, які принесли Гонті ЧВЕРТЬ МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ!!!
Зубожіння!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 05 вер, 2020 17:05
Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії)
пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах).
Патентую свій винахід. І збережнння у таких золотих монетах припинить знецінення накопичень (ну тільки зношеність монет може бути, менше вага з часом буде, зтирання могети буде відбуватися суттєво, бо золото дуже м'яке. Зы сплаву золота ы срыбла монети робити?
В чем научная новизна?
Мы вроде сейчас все так и делаем. Купил монетку, а её курс в долларах устанавливает рынок золота, который основывается на долларе ...
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