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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6324632563266327

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

stm написав:
  freeze написав:
  vitaliian написав:Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.


:roll:

Зображення

Можно цена вопроса девальвация в 23% за год, 87% за 5 лет + проблемы с заимствованием капитала.


За 30 миллиардов долларов получить гипотетические проблемы с заимствованием капитала ?
У нас бесплатно большие проблемы с заимствованием, пока 1,2 млрд получили, все вспотели и выполнили много условий,
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте !
Здоровья и быстрейшего выздоровления зависимых .

Прочитал форум сегодня,такое впечатление , что за метадоном в очереди стояли .
Юра 61 представляете , вы сами вылили монету 10000 долларов ....(нонсос) но то такэ,,,,,,

Через год к вам приходит человек и говорит , а ну ка ЮРОЧКА 61 выдай ка мне за 5 монет купленных у тебя по 10000 вдвое больше.

и вы , такой опи.....ш.ный лезете в ячейку спрятанную под туалетом в Харьковской обл. и выносите
и говорите , НА ЦСУАК подавись !
....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:11

  Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії)
пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах).
Патентую свій винахід. І збережнння у таких золотих монетах припинить знецінення накопичень (ну тільки зношеність монет може бути, менше вага з часом буде, зтирання могети буде відбуватися суттєво, бо золото дуже м'яке. Зы сплаву золота ы срыбла монети робити?

У меня идея еще лучше.
Все то же самое, но делать монеты сразу же из кизяка, а сверху красить под позолоту и наносить голограммы. Выбить на них буквы с тризубом и каждый год пересматривать их стоимость. Получится аккурат как было с битком - вроде бы все понимают, что фуфел, но вкладываются, ибо завтра будет дороже.
Схема рабочая, доказано фирмой Алиса+Базилио лтд. Главное - найти первый миллион богатеньких буратин для плотного засевания Страны Дураков
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:44

  холява написав:....


Вы даже не захотели понять о чём я.
Идею, повторюсь, стырил я в Укрпоште. Они на марки уже давно не насоят их стоимость в гривнах, а в литерах. Допустим, пять лет назад, марка с литерой на ней "М" стола 1 грн. А сегодня, она стоит 3,5 грн (исходя из курса гривна - доллар.) Зато такие монеты не теряют свою ценность, ибо они золотые!
Вас почитать, так Вы самый адекватный тут, а другим диагнозы психические ставите.
Если Вы действительно психиатр, то должны знать то, что единого понятия психической нормы человека не существует.
Вы о себе очень неоправданнно высокого мнения.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:57

  Libo написав:
  Yuri_61 написав: Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали.


А еще укроповские $140 млрд. инвестированы и спрятаны в офшорах и на западе. Эти доллары всегда на низком старте и одним кликом готовы быть тут. Но только если будет что-нибудь вкусненькое, а правоохранительные шакалы перестанут заниматься грабежом и начнут бороться с ворами и диверсантами.
Вы не бедные.
8) 8) 8)

Дивлячись на те, які розмови йдуть на гілці, то якраз бідні!

По грошам в офшорах, якщо б власники цих капіталів бачили якийсь потенціал в Україні, ці б грощі давно б були вже тут, і зробили би "другу Хранцію"!

Але маємо, що маємо, бішаючи по завітам Кравчука поміж крапельок :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:Схема рабочая, доказано фирмой Алиса+Базилио лтд. Главное - найти первый миллион богатеньких буратин для плотного засевания Страны Дураков

ЛЄгко! :mrgreen:
Доказано 600 000 вкладниками В2В, які принесли Гонті ЧВЕРТЬ МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ!!! :shock:
Зубожіння!© :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:05

  Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії)
пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах).
Патентую свій винахід. І збережнння у таких золотих монетах припинить знецінення накопичень (ну тільки зношеність монет може бути, менше вага з часом буде, зтирання могети буде відбуватися суттєво, бо золото дуже м'яке. Зы сплаву золота ы срыбла монети робити?


В чем научная новизна? :roll:
Мы вроде сейчас все так и делаем. Купил монетку, а её курс в долларах устанавливает рынок золота, который основывается на долларе ... :?
Libo
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