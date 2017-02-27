vitaliian написав:Вчера Аргентина реструктуризировала 65 млрд. долларов внешних долгов перед частными кредиторами. Завершив свой 9-й в истории и 3-й в 21-м веке дефолт. Их держатели согласились обменять «старые» бонды на «новые» в соотношении 55 новых за 100 старых. Списав таким образом 45 процентов их стоимости и подарив Аргентине 30 млрд. долл.
Можно цена вопроса девальвация в 23% за год, 87% за 5 лет + проблемы с заимствованием капитала.
За 30 миллиардов долларов получить гипотетические проблемы с заимствованием капитала ? У нас бесплатно большие проблемы с заимствованием, пока 1,2 млрд получили, все вспотели и выполнили много условий,
Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії) пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах). Патентую свій винахід. І збережнння у таких золотих монетах припинить знецінення накопичень (ну тільки зношеність монет може бути, менше вага з часом буде, зтирання могети буде відбуватися суттєво, бо золото дуже м'яке. Зы сплаву золота ы срыбла монети робити?
У меня идея еще лучше. Все то же самое, но делать монеты сразу же из кизяка, а сверху красить под позолоту и наносить голограммы. Выбить на них буквы с тризубом и каждый год пересматривать их стоимость. Получится аккурат как было с битком - вроде бы все понимают, что фуфел, но вкладываются, ибо завтра будет дороже. Схема рабочая, доказано фирмой Алиса+Базилио лтд. Главное - найти первый миллион богатеньких буратин для плотного засевания Страны Дураков
Вы даже не захотели понять о чём я. Идею, повторюсь, стырил я в Укрпоште. Они на марки уже давно не насоят их стоимость в гривнах, а в литерах. Допустим, пять лет назад, марка с литерой на ней "М" стола 1 грн. А сегодня, она стоит 3,5 грн (исходя из курса гривна - доллар.) Зато такие монеты не теряют свою ценность, ибо они золотые! Вас почитать, так Вы самый адекватный тут, а другим диагнозы психические ставите. Если Вы действительно психиатр, то должны знать то, что единого понятия психической нормы человека не существует. Вы о себе очень неоправданнно высокого мнения.
Yuri_61 написав: Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали.
А еще укроповские $140 млрд. инвестированы и спрятаны в офшорах и на западе. Эти доллары всегда на низком старте и одним кликом готовы быть тут. Но только если будет что-нибудь вкусненькое, а правоохранительные шакалы перестанут заниматься грабежом и начнут бороться с ворами и диверсантами. Вы не бедные.
Дивлячись на те, які розмови йдуть на гілці, то якраз бідні!
По грошам в офшорах, якщо б власники цих капіталів бачили якийсь потенціал в Україні, ці б грощі давно б були вже тут, і зробили би "другу Хранцію"!
Але маємо, що маємо, бішаючи по завітам Кравчука поміж крапельок
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Yuri_61 написав:В мене є ідея (зтирив з досвіду Укрпошти на їхніх поштових марках по аналогії) пропоную пустити в оборот золоті монети, але на них номінал не цифра, а літера. Сьогодні золота монета "А" коштує 100 доларів, а через рік 200 доларів, через 10 років 1000 доларів (в залежності від вартості золота на світових біржах). Патентую свій винахід. І збережнння у таких золотих монетах припинить знецінення накопичень (ну тільки зношеність монет може бути, менше вага з часом буде, зтирання могети буде відбуватися суттєво, бо золото дуже м'яке. Зы сплаву золота ы срыбла монети робити?
В чем научная новизна? Мы вроде сейчас все так и делаем. Купил монетку, а её курс в долларах устанавливает рынок золота, который основывается на долларе ...
Libo написав: В чем научная новизна? Мы вроде сейчас все и делаем. Купил монетку, а её курс в долларах устанавливает рынок золота, который основывается на долларе ...
всё прах... вот в космосе обнаружат планету из чистого золота. Илон Маск придумает как доставить на орбиту Земли это сокровище. Или в недрах Земли найдут месторождения золота в 100 млн тонн. что будете со своими золотыми монетами делать? А что с Биткоинами будете делать, если гении - программисты взломают все блок чейны? Ведь совершенного и идеального в нашем мире не существует. Технологии не стоят на месте. Уже созданы сверхмощные квантовые компьютеры. Не загорами создание ещё более мощных компьютеров, короые блокчейны взомают з доли секунды.
stm написав:Можно цена вопроса девальвация в 23% за год, 87% за 5 лет + проблемы с заимствованием капитала.
За 30 миллиардов долларов получить гипотетические проблемы с заимствованием капитала ? У нас бесплатно большие проблемы с заимствованием, пока 1,2 млрд получили, все вспотели и выполнили много условий,
Уровень потребительской инфляции в 2019 в Аргентине 53%, безработица 9,8%. Пенсионные выплаты в 2017–2019 годах составляют более половины государственных расходов Аргентины. Я с недоумением смотрю как легко Вы хотите отправить население не самой богатой страны ещё глубже. Я действительно не понимаю когда мне показывают плохой пример страны по всем показателям и говорят что это и есть добро
Востаннє редагувалось stm в Суб 05 вер, 2020 17:27, всього редагувалось 1 раз.