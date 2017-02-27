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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6325632663276328

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:22

дел
Востаннє редагувалось холява в Суб 05 вер, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:40

  Yuri_61 написав:всё прах...
вот в космосе обнаружат планету из чистого золота. Илон Маск придумает как доставить на орбиту Земли это сокровище. Или в недрах Земли найдут месторождения золота в 100 млн тонн.
что будете со своими золотыми монетами делать?
А что с Биткоинами будете делать, если гении - программисты взломают все блок чейны? Ведь совершенного и идеального в нашем мире не существует. Технологии не стоят на месте. Уже созданы сверхмощные квантовые компьютеры. Не загорами создание ещё более мощных компьютеров, короые блокчейны взомают з доли секунды.


Бог все химические элементы размещал во Вселенной равномерно. Врядли где-то сделал золотую планету. И если даже и сделал, то пока Маск ее пригонит на землю, мы выгодно обменяем свои жалкие килограммы на другие земные ценности и блага...
Кстати, залежи золота на Земле стремительно тают. Сейчас разрабатывают породы с таким содержанием золота, которые еще несколько десятков лет считали пустыми.
Обогащайтесь пока не поздно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:48

  Libo написав:Обогащайтесь пока не поздно. 8)


Поздно, батенька.
Буду обогащаться, когда цена на золото упадёт в 2 раза, как минимум.
Предлагаю обсудить статью
https://paus144.livejournal.com/100940.html
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 05 вер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:53

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Обогащайтесь пока не поздно. 8)


Поздно, батенька.
Буду обогащаться, когда цена на золото упадёт в 2 раза, как минимум.


А некоторые еще ждут коммунизма и говорят, что при коммунизме все будет бесплатно, в т.ч. и золото.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 17:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Предлагаю всем обсудить статью
https://paus144.livejournal.com/100940.html
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:03

  Libo написав:
  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Обогащайтесь пока не поздно. 8)


Поздно, батенька.
Буду обогащаться, когда цена на золото упадёт в 2 раза, как минимум.


А некоторые еще ждут коммунизма и говорят, что при коммунизме все будет бесплатно, в т.ч. и золото.
:lol: :lol: :lol:


Вы из Штатов?
Так в Штатах сейчас настоящий коммунизм, правительство всем раздаёт деньги за просто так (лентяй ты или инвалид, всем раздают, кто зарабатывает меньше 100 тыс $ год)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:05

  Yuri_61 написав:
  Libo написав:Обогащайтесь пока не поздно. 8)


Поздно, батенька.
Буду обогащаться, когда цена на золото упадёт в 2 раза, как минимум.
Предлагаю обсудить статью
https://paus144.livejournal.com/100940.html


В научной фантастике, описывая будущее, человечество борется за свежий воздух и продукты питания. Земля перенаселяется, земляне вынуждены осваиваить планеты... Дороже всего натуральная еда и воздух. А золото никому на фиг не надо. Есть такой сериал Экспансия, очень интересный.
Renee
 
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