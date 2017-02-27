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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:22
дел
Востаннє редагувалось холява в Суб 05 вер, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:40
Бог все химические элементы размещал во Вселенной равномерно. Врядли где-то сделал золотую планету. И если даже и сделал, то пока Маск ее пригонит на землю, мы выгодно обменяем свои жалкие килограммы на другие земные ценности и блага...
Кстати, залежи золота на Земле стремительно тают. Сейчас разрабатывают породы с таким содержанием золота, которые еще несколько десятков лет считали пустыми.
Обогащайтесь пока не поздно.
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:48
Поздно, батенька.
Буду обогащаться, когда цена на золото упадёт в 2 раза, как минимум.
Предлагаю обсудить статью
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 05 вер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:53
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предлагаю всем обсудить статью
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:03
Вы из Штатов?
Так в Штатах сейчас настоящий коммунизм, правительство всем раздаёт деньги за просто так (лентяй ты или инвалид, всем раздают, кто зарабатывает меньше 100 тыс $ год)
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:05
В научной фантастике, описывая будущее, человечество борется за свежий воздух и продукты питания. Земля перенаселяется, земляне вынуждены осваиваить планеты... Дороже всего натуральная еда и воздух. А золото никому на фиг не надо. Есть такой сериал Экспансия, очень интересный.
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