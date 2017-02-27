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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:22
дел
Востаннє редагувалось холява в Суб 05 вер, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:40
Бог все химические элементы размещал во Вселенной равномерно. Врядли где-то сделал золотую планету. И если даже и сделал, то пока Маск ее пригонит на землю, мы выгодно обменяем свои жалкие килограммы на другие земные ценности и блага...
Кстати, залежи золота на Земле стремительно тают. Сейчас разрабатывают породы с таким содержанием золота, которые еще несколько десятков лет считали пустыми.
Обогащайтесь пока не поздно.
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:48
Поздно, батенька.
Буду обогащаться, когда цена на золото упадёт в 2 раза, как минимум.
Предлагаю обсудить статью
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 05 вер, 2020 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:53
Додано: Суб 05 вер, 2020 17:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Предлагаю всем обсудить статью
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:03
Вы из Штатов?
Так в Штатах сейчас настоящий коммунизм, правительство всем раздаёт деньги за просто так (лентяй ты или инвалид, всем раздают, кто зарабатывает меньше 100 тыс $ год)
Додано: Суб 05 вер, 2020 18:05
В научной фантастике, описывая будущее, человечество борется за свежий воздух и продукты питания. Земля перенаселяется, земляне вынуждены осваиваить планеты... Дороже всего натуральная еда и воздух. А золото никому на фиг не надо. Есть такой сериал Экспансия, очень интересный.
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:13
I love it!
Проблема в тому, що там не дуже було показане життя на Землі і що там було мірою цінності для багатих.
А на астероїдах і Марсі, звичайно, чисте повітря і їжа - головні цінності.
Додано: Суб 05 вер, 2020 20:43
так нас же учили, что при коммунизме - золото нах. никому не нужно будет, разве что для изготовления унитазов! : )))
Додано: Суб 05 вер, 2020 21:11
ЗОЛОТО В БЕТОНІ ;)
Якщо хтось зайде сюди і запитає - а де всі?
А ми тут
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Або тут
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 05 вер, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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