stm написав:Уровень потребительской инфляции в 2019 в Аргентине 53%, безработица 9,8%. Пенсионные выплаты в 2017–2019 годах составляют более половины государственных расходов Аргентины. Я с недоумением смотрю как легко Вы хотите отправить население не самой богатой страны ещё глубже. Я действительно не понимаю когда мне показывают плохой пример страны по всем показателям и говорят что это и есть добро
Не предлагая нам сценарий дефолта, отмечу, что ваш текст вызывает не меньшее недоумение - тяжелому больному не подходит консервативное лечение! Неужели на 11-м году течения болезни это до сих пор непонятно?
От кризиса 2008-2009 гг экономика так и не оправилась. Топчемся на месте в коридоре ВВП от 120 до 180 млрд и средней зарплаты от 250 до 500 долларов.
О том, что половина государственных расходов Аргентины составляют пенсионные выплаты, вы написали, а о том, что треть наших государственных расходов - обслуживание госдолга, забыли? Или это несущественно?..
Дефолт, конечно же - не вариант. Однако, реструктуризация, однозначно, необходима (и возможна). Никто в мире таких процентов не платит. Те, кто под них привлекают, дефолтятся - мы одни тянем это ярмо под сладкую браваду финансового лобби об отсутствиии альтернатив... Обогащаем кредиторов на 10%/год (CAGR), не позволяя при этом себе ни улучшать социальное обеспечение, ни инвестировать в развитие.
Это как пожизненно сидеть на кредитах "Наші гроші" или конских предложениях других подобных ростовщиков, даже не пытаясь изменить условия обслуживания.
PS: повторюсь, я это не в поддержку дефолта, а дабы клевета об отсутствии предпосылок для переговоров не заглушала альтернативные предложения. Она итак стараниями финансового лобби беспрерывно льется из всех утюгов и чайников...
zРадио написав:Дефолт, конечно же - не вариант. Однако, реструктуризация, однозначно, необходима (и возможна). Никто в мире таких процентов не платит. Те, кто под них привлекают, дефолтятся - мы одни тянем это ярмо под сладкую браваду финансового лобби об отсутствиии альтернатив... Обогащаем кредиторов на 10%/год (CAGR), не позволяя при этом себе ни улучшать социальное обеспечение, ни инвестировать в развитие.
Это как пожизненно сидеть на кредитах "Наші гроші" или конских предложениях других подобных ростовщиков, даже не пытаясь изменить условия обслуживания.
PS: повторюсь, я это не в поддержку дефолта, а дабы клевета об отсутствии предпосылок для переговоров не заглушала альтернативные предложения. Она итак стараниями финансового лобби льется из всех утюгов и чайников...
Поставив вам плюсик. Підтримую вашу точку зору. Але при цьому, як Реаліст, бачу повну відсутність прогресу в питанні боротьби із корупцією, кишеньковими судами та захистом інвесторів на законодавчому рівні. Тому, як Реаліст, розумію чому на даний момент не має можливості реструктуризувати ці борги. Інвестор нас просто не почує. Що до вашого порівняння, то якщо ви безробітний алкоголік, то зможете отримаити кредит тільки в "Наші гроші" (всі банки вам відмовлять) і відповідно будете вимушені довго сплачувати одну єдину позику яку ви славно "прогуляли" у перший же вечір. Таке життя... ПС: Не подумайте, що я порівнюю Україну із безробітним алкоголіком. Ні в якому разі. Це порівняння стосується в основному наших президентів. Жоден із них не розвиває(вав) та не вдосконалює(вав) державні інститути. Всі діють по "пацанськи", на договорняках. І ми всі бачили до чого це призводить.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!