Додано: Суб 05 вер, 2020 21:12

stm написав: Уровень потребительской инфляции в 2019 в Аргентине 53%, безработица 9,8%. Пенсионные выплаты в 2017–2019 годах составляют более половины государственных расходов Аргентины.

Я с недоумением смотрю как легко Вы хотите отправить население не самой богатой страны ещё глубже. Я действительно не понимаю когда мне показывают плохой пример страны по всем показателям и говорят что это и есть добро Уровень потребительской инфляции в 2019 в Аргентине 53%, безработица 9,8%. Пенсионные выплаты в 2017–2019 годах составляют более половины государственных расходов Аргентины.Я с недоумением смотрю как легко Вы хотите отправить население не самой богатой страны ещё глубже. Я действительно не понимаю когда мне показывают плохой пример страны по всем показателям и говорят что это и есть добро

Не предлагая нам сценарий дефолта, отмечу, что ваш текст вызывает не меньшее недоумение - тяжелому больному не подходит консервативное лечение! Неужели на 11-м году течения болезни это до сих пор непонятно?От кризиса 2008-2009 гг экономика так и не оправилась. Топчемся на месте в коридоре ВВП от 120 до 180 млрд и средней зарплаты от 250 до 500 долларов.О том, что половина государственных расходов Аргентины составляют пенсионные выплаты, вы написали, а о том, что треть наших государственных расходов - обслуживание госдолга, забыли? Или это несущественно?..Дефолт, конечно же - не вариант. Однако, реструктуризация, однозначно, необходима (и возможна). Никто в мире таких процентов не платит. Те, кто под них привлекают, дефолтятся - мы одни тянем это ярмо под сладкую браваду финансового лобби об отсутствиии альтернатив... Обогащаем кредиторов на 10%/год (CAGR), не позволяя при этом себе ни улучшать социальное обеспечение, ни инвестировать в развитие.А кредитные рейтинги за 20 лет (Карл, за 20 лет беспрекословного исполнения долговых обязательств!) не прибавили ни единого пункта. Вот так фокус:Это как пожизненно сидеть на кредитах "Наші гроші" или конских предложениях других подобных ростовщиков, даже не пытаясь изменить условия обслуживания.PS: повторюсь, я это не в поддержку дефолта, а дабы клевета об отсутствии предпосылок для переговоров не заглушала альтернативные предложения. Она итак стараниями финансового лобби беспрерывно льется из всех утюгов и чайников...