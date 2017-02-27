stm написав:Уровень потребительской инфляции в 2019 в Аргентине 53%, безработица 9,8%. Пенсионные выплаты в 2017–2019 годах составляют более половины государственных расходов Аргентины. Я с недоумением смотрю как легко Вы хотите отправить население не самой богатой страны ещё глубже. Я действительно не понимаю когда мне показывают плохой пример страны по всем показателям и говорят что это и есть добро
Не предлагая нам сценарий дефолта, отмечу, что ваш текст вызывает не меньшее недоумение - тяжелому больному не подходит консервативное лечение! Неужели на 11-м году течения болезни это до сих пор непонятно?
От кризиса 2008-2009 гг экономика так и не оправилась. Топчемся на месте в коридоре ВВП от 120 до 180 млрд и средней зарплаты от 250 до 500 долларов.
О том, что половина государственных расходов Аргентины составляют пенсионные выплаты, вы написали, а о том, что треть наших государственных расходов - обслуживание госдолга, забыли? Или это несущественно?..
Дефолт, конечно же - не вариант. Однако, реструктуризация, однозначно, необходима (и возможна). Никто в мире таких процентов не платит. Те, кто под них привлекают, дефолтятся - мы одни тянем это ярмо под сладкую браваду финансового лобби об отсутствиии альтернатив... Обогащаем кредиторов на 10%/год (CAGR), не позволяя при этом себе ни улучшать социальное обеспечение, ни инвестировать в развитие.
Это как пожизненно сидеть на кредитах "Наші гроші" или конских предложениях других подобных ростовщиков, даже не пытаясь изменить условия обслуживания.
PS: повторюсь, я это не в поддержку дефолта, а дабы клевета об отсутствии предпосылок для переговоров не заглушала альтернативные предложения. Она итак стараниями финансового лобби беспрерывно льется из всех утюгов и чайников...
zРадио написав:Дефолт, конечно же - не вариант. Однако, реструктуризация, однозначно, необходима (и возможна). Никто в мире таких процентов не платит. Те, кто под них привлекают, дефолтятся - мы одни тянем это ярмо под сладкую браваду финансового лобби об отсутствиии альтернатив... Обогащаем кредиторов на 10%/год (CAGR), не позволяя при этом себе ни улучшать социальное обеспечение, ни инвестировать в развитие.
Это как пожизненно сидеть на кредитах "Наші гроші" или конских предложениях других подобных ростовщиков, даже не пытаясь изменить условия обслуживания.
PS: повторюсь, я это не в поддержку дефолта, а дабы клевета об отсутствии предпосылок для переговоров не заглушала альтернативные предложения. Она итак стараниями финансового лобби льется из всех утюгов и чайников...
Поставив вам плюсик. Підтримую вашу точку зору. Але при цьому, як Реаліст, бачу повну відсутність прогресу в питанні боротьби із корупцією, кишеньковими судами та захистом інвесторів на законодавчому рівні. Тому, як Реаліст, розумію чому на даний момент не має можливості реструктуризувати ці борги. Інвестор нас просто не почує. Що до вашого порівняння, то якщо ви безробітний алкоголік, то зможете отримаити кредит тільки в "Наші гроші" (всі банки вам відмовлять) і відповідно будете вимушені довго сплачувати одну єдину позику яку ви славно "прогуляли" у перший же вечір. Таке життя... ПС: Не подумайте, що я порівнюю Україну із безробітним алкоголіком. Ні в якому разі. Це порівняння стосується в основному наших президентів. Жоден із них не розвиває(вав) та не вдосконалює(вав) державні інститути. Всі діють по "пацанськи", на договорняках. І ми всі бачили до чого це призводить.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Yuri_61 написав: Не хочуть девальвувати гривню. Бо знають, що у матрасах населення більше 100 млрд $ приховано. Якби у населення гривня була б у матрасах, то вже Кабмін і НБУ гривню вже б девальвувавали.
А еще укроповские $140 млрд. инвестированы и спрятаны в офшорах и на западе. Эти доллары всегда на низком старте и одним кликом готовы быть тут. Но только если будет что-нибудь вкусненькое, а правоохранительные шакалы перестанут заниматься грабежом и начнут бороться с ворами и диверсантами. Вы не бедные.
Realist написав:Що до вашого порівняння, то якщо ви безробітний алкоголік, то зможете отримаити кредит тільки в "Наші гроші" (всі банки вам відмовлять) і відповідно будете вимушені довго сплачувати одну єдину позику яку ви славно "прогуляли" у перший же вечір. Таке життя... ПС: Не подумайте, що я порівнюю Україну із безробітним алкоголіком.
только не алкоголик а хитрый бездельник альфонс который хочет вечно жить за чей то счёт, вот портрет Украины, думаете почему здесь низкие зарплаты? чтобы ылите сладко жилось. Я работал экономистом в разных компаниях и всегда спрашивал почему вы персоналу так мало платите, есть же возможность платить больше а в ответ всегда круглые глаза "зачем?". Поэтому мы деградируем галопом, рождаемость падает, молодежь уезжает. Экономика это люди, а мотивации трудиться за тарелку супа нет. Рано или поздно такая экономика рухнет, потому что такая экономическая модель нежизнеспособна без доноров. И доноры это понимают.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Realist написав:Поставив вам плюсик. Підтримую вашу точку зору. Але при цьому, як Реаліст, бачу повну відсутність прогресу в питанні боротьби із корупцією, кишеньковими судами та захистом інвесторів на законодавчому рівні. Тому, як Реаліст, розумію чому на даний момент не має можливості реструктуризувати ці борги. Інвестор нас просто не почує. Що до вашого порівняння, то якщо ви безробітний алкоголік, то зможете отримаити кредит тільки в "Наші гроші" (всі банки вам відмовлять) і відповідно будете вимушені довго сплачувати одну єдину позику яку ви славно "прогуляли" у перший же вечір. Таке життя... ПС: Не подумайте, що я порівнюю Україну із безробітним алкоголіком. Ні в якому разі. Це порівняння стосується в основному наших президентів. Жоден із них не розвиває(вав) та не вдосконалює(вав) державні інститути. Всі діють по "пацанськи", на договорняках. І ми всі бачили до чого це призводить.
И я в целом поддерживаю вашу мысль. Два нюанса, которые бы уточнил:
1) ИМХО, еще больше, чем коррупция и судебный произвол, нам мешает в переговорах отсутствие единой позиции - какой внешний кредитор согласится уменьшить процент, если внутри Украины же ему есть на кого опереться? Вспомните полезных идиотов (иначе просто не назовешь), которые кричали "ні дефолту", когда о дефолте никто даже не заикался - настоящий саботаж предложения о реструктуризации;
2) и все же не безработный, а работящий с некогда подмоченной репутацией, но последние 20 лет старательно выполняющий свои обязательства. В том то и беда, что мы пользуемся кредитными продуктами, в которые "вмонтирован" высокий риск невозврата (поэтому и проценты дикие), но при этом исправно рассчитываемся до копеечки. Просто идеальная дойная корова
Renee написав:В научной фантастике, описывая будущее, человечество борется за свежий воздух и продукты питания. Земля перенаселяется, земляне вынуждены осваиваить планеты... Дороже всего натуральная еда и воздух. А золото никому на фиг не надо. Есть такой сериал Экспансия, очень интересный.
А доллары там есть? Кому они нужны? Мы ж не сравниваем золото с воздухом или водой, мы сравниваем его с долларом! И зачем вам научная фантастика? Вы собираетесь жить вечно? На сейчас имеем, что долларовая масса выросла на треть с начала марта этого года! Во время такой бузы даже среднесрочно, если не краткосрочно, копить в долларе - это, ИМХО, упоротость.
vitaliian написав:Я работал экономистом в разных компаниях и всегда спрашивал почему вы персоналу так мало платите, есть же возможность платить больше
А звідки ви взяли що є можливість? Я власник різних компаній на протязі десятків років..... Тільки після того , як заробилось кілька мільйонів гривень і вклалось в розвиток - зявилась можливість піднімати людям зарплати А до того - я жив на розмір середнього дохіду своїх працівників Тільки вони не пробували економити і вкласти в свій розвиток А я економив і вкладав То що ,після десятків років економії - пропонуєте мені знову жити на середній дохід по компанії?