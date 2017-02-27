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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6327632863296330

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 272
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
74
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
132
Ніяких змін не очікую
17%
47
Всього голосів : 272
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:51

  hxbbgaf написав:
  Renee написав:В научной фантастике, описывая будущее, человечество борется за свежий воздух и продукты питания. Земля перенаселяется, земляне вынуждены осваиваить планеты... Дороже всего натуральная еда и воздух. А золото никому на фиг не надо. Есть такой сериал Экспансия, очень интересный.

А доллары там есть? Кому они нужны? Мы ж не сравниваем золото с воздухом или водой, мы сравниваем его с долларом! И зачем вам научная фантастика? Вы собираетесь жить вечно? На сейчас имеем, что долларовая масса выросла на треть с начала марта этого года! Во время такой бузы даже среднесрочно, если не краткосрочно, копить в долларе - это, ИМХО, упоротость.

Индекс токена доллара на криптобирже Kuna уже стоит 28.20
https://kuna.io/markets/usdtuah
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:58

  budivelnik написав:
  zРадио написав:а о том, что треть наших государственных расходов - обслуживание госдолга, забыли? Или это несущественно?..
А що дивного ви в цьому вбачаєте?
Будь-який кредит ,отриманий в Українському Банку на термін менше 7 років, від позичальника потребує до 30% платежу(тіло+відсотки)

То що виходить
Америкоси з ЄС і МВФ - це рабство
А власні банки - це щастя?


Ну давай смотреть.

МВФ сразу вычеркиваем из списка - это дешевые кредиты.

С американскими и европейскими кредитами сложнее - они бывают разные. Если это их государственное финансирование, или гарантии - тоже, как правило дешевые деньги. Беда - это бонды, держателями которых являются иностранные спекулянты. Вот здесь процент за риск абсолютно необоснован. Процент - фантастически высокий, риск - средне-низкий.

Настаиваю, что средне-низкий, несмотря на левые буквочки, которые нам рисуют рейтинговые агентства (не исключено, что сами хорошо зарабатывают на этом, завышая нашу стоимость привлечения). Платим исправно, никого в сад не послали (3 млрд РФ обоснованно считаем малой частью компенсаций за агрессию), но размер процентов - как у тех, кто регулярно дефолтится.

В свою очередь, когда к завышенной стоимости внешнего долга "прикручивается" премия за гривневый риск - и внутренний долг автоматом становится дорогим...

Вот так по факту и получается, что за свои неполные 100 млрд долларов государственных долгов мы платим столько же, сколько платят государства с объемом долга 300-400 млрд долларов. Что это значит для экономики, и сам понимаешь - недофинансирование социалки, инфраструктуры и др. проектов развития, высокое фискальное давление и т.д.
zРадио
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