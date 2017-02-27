budivelnik написав: zРадио написав:
а о том, что треть наших государственных расходов - обслуживание госдолга, забыли? Или это несущественно?..
А що дивного ви в цьому вбачаєте?
Будь-який кредит ,отриманий в Українському Банку на термін менше 7 років, від позичальника потребує до 30% платежу(тіло+відсотки)
То що виходить
Америкоси з ЄС і МВФ - це рабство
А власні банки - це щастя?
Ну давай смотреть.
МВФ сразу вычеркиваем из списка - это дешевые кредиты.
С американскими и европейскими кредитами сложнее - они бывают разные. Если это их государственное финансирование, или гарантии - тоже, как правило дешевые деньги. Беда - это бонды, держателями которых являются иностранные спекулянты. Вот здесь процент за риск абсолютно необоснован. Процент - фантастически высокий, риск - средне-низкий.
Настаиваю, что средне-низкий, несмотря на левые буквочки, которые нам рисуют рейтинговые агентства (не исключено, что сами хорошо зарабатывают на этом, завышая нашу стоимость привлечения). Платим исправно, никого в сад не послали (3 млрд РФ обоснованно считаем малой частью компенсаций за агрессию), но размер процентов - как у тех, кто регулярно дефолтится.
В свою очередь, когда к завышенной стоимости внешнего долга "прикручивается" премия за гривневый риск - и внутренний долг автоматом становится дорогим...
Вот так по факту и получается, что за свои неполные 100 млрд долларов государственных долгов мы платим столько же, сколько платят государства с объемом долга 300-400 млрд долларов. Что это значит для экономики, и сам понимаешь - недофинансирование социалки, инфраструктуры и др. проектов развития, высокое фискальное давление и т.д.