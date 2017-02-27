Додано: Суб 05 вер, 2020 22:58

budivelnik написав: zРадио написав: а о том, что треть наших государственных расходов - обслуживание госдолга, забыли? Или это несущественно?.. а о том, что треть наших государственных расходов - обслуживание госдолга, забыли? Или это несущественно?.. А що дивного ви в цьому вбачаєте?

Будь-який кредит ,отриманий в Українському Банку на термін менше 7 років, від позичальника потребує до 30% платежу(тіло+відсотки)



То що виходить

Америкоси з ЄС і МВФ - це рабство

А власні банки - це щастя? А що дивного ви в цьому вбачаєте?Будь-який кредит ,отриманий в Українському Банку на термін менше 7 років, від позичальника потребує до 30% платежу(тіло+відсотки)То що виходитьАмерикоси з ЄС і МВФ - це рабствоА власні банки - це щастя?

Ну давай смотреть.МВФ сразу вычеркиваем из списка - это дешевые кредиты.С американскими и европейскими кредитами сложнее - они бывают разные. Если это их государственное финансирование, или гарантии - тоже, как правило дешевые деньги. Беда - это бонды, держателями которых являются иностранные спекулянты. Вот здесь процент за риск абсолютно необоснован. Процент - фантастически высокий, риск - средне-низкий.Настаиваю, что средне-низкий, несмотря на левые буквочки, которые нам рисуют рейтинговые агентства (не исключено, что сами хорошо зарабатывают на этом, завышая нашу стоимость привлечения). Платим исправно, никого в сад не послали (3 млрд РФ обоснованно считаем малой частью компенсаций за агрессию), но размер процентов - как у тех, кто регулярно дефолтится.В свою очередь, когда к завышенной стоимости внешнего долга "прикручивается" премия за гривневый риск - и внутренний долг автоматом становится дорогим...Вот так по факту и получается, что за свои неполные 100 млрд долларов государственных долгов мы платим столько же, сколько платят государства с объемом долга 300-400 млрд долларов. Что это значит для экономики, и сам понимаешь - недофинансирование социалки, инфраструктуры и др. проектов развития, высокое фискальное давление и т.д.