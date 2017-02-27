Renee написав:В научной фантастике, описывая будущее, человечество борется за свежий воздух и продукты питания. Земля перенаселяется, земляне вынуждены осваиваить планеты... Дороже всего натуральная еда и воздух. А золото никому на фиг не надо. Есть такой сериал Экспансия, очень интересный.
А доллары там есть? Кому они нужны? Мы ж не сравниваем золото с воздухом или водой, мы сравниваем его с долларом! И зачем вам научная фантастика? Вы собираетесь жить вечно? На сейчас имеем, что долларовая масса выросла на треть с начала марта этого года! Во время такой бузы даже среднесрочно, если не краткосрочно, копить в долларе - это, ИМХО, упоротость.
zРадио написав:а о том, что треть наших государственных расходов - обслуживание госдолга, забыли? Или это несущественно?..
А що дивного ви в цьому вбачаєте? Будь-який кредит ,отриманий в Українському Банку на термін менше 7 років, від позичальника потребує до 30% платежу(тіло+відсотки)
То що виходить Америкоси з ЄС і МВФ - це рабство А власні банки - це щастя?
Ну давай смотреть.
МВФ сразу вычеркиваем из списка - это дешевые кредиты.
С американскими и европейскими кредитами сложнее - они бывают разные. Если это их государственное финансирование, или гарантии - тоже, как правило дешевые деньги. Беда - это бонды, держателями которых являются иностранные спекулянты. Вот здесь процент за риск абсолютно необоснован. Процент - фантастически высокий, риск - средне-низкий.
Настаиваю, что средне-низкий, несмотря на левые буквочки, которые нам рисуют рейтинговые агентства (не исключено, что сами хорошо зарабатывают на этом, завышая нашу стоимость привлечения). Платим исправно, никого в сад не послали (3 млрд РФ обоснованно считаем малой частью компенсаций за агрессию), но размер процентов - как у тех, кто регулярно дефолтится.
В свою очередь, когда к завышенной стоимости внешнего долга "прикручивается" премия за гривневый риск - и внутренний долг автоматом становится дорогим...
Вот так по факту и получается, что за свои неполные 100 млрд долларов государственных долгов мы платим столько же, сколько платят государства с объемом долга 300-400 млрд долларов. Что это значит для экономики, и сам понимаешь - недофинансирование социалки, инфраструктуры и др. проектов развития, высокое фискальное давление и т.д.
budivelnik написав:То що виходить Америкоси з ЄС і МВФ - це рабство А власні банки - це щастя?
Конечно. Власні банки - это деньги, которые работают и остаются в украинской экономике. А "дешевые" кредиты с кабальными условиями в нагрузку за границей - это обескровливание экономики с ростом внешнего долга.
zРадио написав:В свою очередь, когда к завышенной стоимости внешнего долга "прикручивается" премия за гривневый риск - и внутренний долг автоматом становится дорогим...
вы бы лично под какой % дали свою гривну на 5-10 лет?
Амвросий написав:
budivelnik написав:То що виходить Америкоси з ЄС і МВФ - це рабство А власні банки - це щастя?
Конечно. Власні банки - это деньги, которые работают и остаются в украинской экономике. А "дешевые" кредиты с кабальными условиями в нагрузку за границей - это обескровливание экономики с ростом внешнего долга.
в глобальном мире неважна страна происхождения денег, львиная доля валюты работает внутри страны не покидая её пределов, так же регулярный приток валюты создаёт подкрепление курса гривны, если б не кредиты курс был бы за 100, зарплаты 30$ страна ездила бы на жигулях, москвичах и иномарках 80х годов выпуска, в больницах бы не было ничего кроме советского рентгена, потому что аппарат мрт себя не окупил бы никогда.
на экономику Украины работает тот кто платит здесь зарплаты и налоги. Страна происхождения инвестиций значения не имеет. В любом случае, инвестиции и кредиты для экономики "чужие деньги" хочу дал, хочу забрал. Чтобы приносили больше чем забирали нужен соответствующий инвест-климат, законы, гарантии, верховенство права. Крупные корпорации могут обеспечить себе безопасность бизнеса в Украине, а мелкие нет. Где-то тут надо искать причину, мвф это всего лишь банкомат. Наши беды живут в головах экономика это уже их результат.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
zРадио написав:Не предлагая нам сценарий дефолта, отмечу, что ваш текст вызывает не меньшее недоумение - тяжелому больному не подходит консервативное лечение! Неужели на 11-м году течения болезни это до сих пор непонятно?
Вообще если в обсуждении вопроса про Аргентину слово дефолт заменить на слово реструктуризация, то обсуждение заиграет новыми красками. Прямо как в анекдоте - смысл тот же, а ощущения разные. Президент Трамп банкротил свои компании несчётное количество раз, каждый раз снимая с себя прошлые ошибки и получая новые перспективы и возможности. Оно конечно можно сказать, что бизнес-банкротство это одно, а реструктуризация долга Аргентины это другое. Но просто в философском смысле понимания жизни позиция Трампа и позиция аргентинцев практически одинаковая. Чтобы что-то получить в бизнес-переговорах надо быть немного наглее, чем овца на заклание.